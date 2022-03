​Bailarina estrela do Bolshoi deixa a Rússia com estrondo. "Com toda a minha alma, sou contra a guerra”

Veja também:

Pelo menos quatro os grandes nomes do mundo da dança que deixaram a Rússia, desde o início da invasão da Ucrânia ordenada pelo Presidente Vladimir Putin.

Olga Smirnova, Victor Caixeta, David Motta Soares e Jacopo Tissi são alguns dos milhares de bailarinos a trabalhar em companhias de ballet russas, contudo, estes optaram por sair do país após o começo da guerra. Não fogem da realidade e revoltam-se contra ela, deixando mensagens de apoio à Ucrânia nas redes sociais.



A russa Olga Smirnova foi a pioneira. A prima bailarina do Teatro Bolshoi, neta de um cidadão ucraniano, deixou a Rússia em direção ao Ballet Nacional da Holanda, que a recebeu de braços abertos.

Nas redes sociais Smirnova publicou, no início do mês, uma mensagem contra o conflito que já provocou milhares de vítimas, entre mortos e feridos, e três milhões de refugiados: “Não posso deixar de dizer, com todas as fibras da minha alma, sou contra a guerra”. Na publicação a bailarina mostra-se desolada com a situação e queixa-se de o Presidente russo, Vladimir Putin, “continuar a viver no século XX”.

“Continuamos a viver como se estivéssemos no século XX, embora estejamos formalmente no século XXI. Num mundo moderno e iluminado, eu espero que as civilizações desenvolvidas usem apenas métodos pacíficos para resolver as suas disputas políticas”, escreveu.

No entanto, Smirnova não foi a única a abandonar o epicentro da dança clássica e a seguir as pisadas de Rudolf Nureyev, o bailarino que, em 1961, deixou a então União Soviética e pediu asilo em França.

Sessenta anos depois, brasileiro David Motta Soares e o italiano Jacopo Tissi são outros nomes sonantes do Teatro Bolshoi, que decidiram sair da Rússia para trás por causa da guerra na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro.