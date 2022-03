Instalação sonora no CCB permite perceber a importância do som na arquitetura

A escolha da rádio como “mediador” prende-se com a necessidade de “abrandar” nestes tempos corridos em que “estamos constantemente a ser bombardeados com imagens”, explicaram os curadores durante uma visita à imprensa, no espaço Garagem Sul, do CCB.

“Sound it. Rádio Antecâmara” é o nome da instalação sonora de João Galante, com curadoria de Alessia Allegri e Pedro Campos Costa, que tem por detrás uma rádio, que explora novos significados da arquitetura e abre novas perspetivas sobre o ambiente construído, através de histórias pessoais e investigações realizadas por um conjunto de profissionais.

Nesse corredor construído para a exposição, são as ressonâncias, os ecos, os silêncios e os significados das palavras extraídos do programa radiofónico e recompostos numa nova partitura, que ecoam, criando sensações.

Esse percurso elíptico desenrola-se em torno de um espaço performativo ocupado por um estúdio, onde vão decorrer ao vivo conversas com convidados sobre arquitetura e um determinado tema.

Trata-se de uma residência, com a programação de rádio, que “transforma o espaço expositivo passivo num espaço expositivo interativo”, especificou André Tavares, responsável da programação da Garagem Sul.

“Árvores sem raízes”, conversas sobre a construção da paisagem contemporânea; “Livros Pedidos”, reflexões sobre literatura, cinema e arquitetura; “Vídeo did Not Kill de Radio Star”, debate com jornalistas sobre o papel da rádio e dos novos conteúdos sonoros nas comunidades atuais; “As cidades invisíveis”, uma leitura sonora a partir da obra de Italo Calvino para descobrir o que torna uma cidade visível, são algumas das sessões radiofónicas previstas.

Outros programas são “Territórios de transgressão”, em que arquitetos e juristas debatem a construção de territórios; “When Socrates was an Architect”, uma aula aberta sobre o ensino de arquitetura através de ondas de rádio; “Cinediálogos”, conversas sobre cinema e arquitetura; “Fora de pé”, sobre o percurso profissional alternativo que a formação em arquitetura permite; “Tela habitada”, sobre a relação da arte com a arquitetura.

A exposição recebe ainda “Another brick in the wall”, pensamentos sobre a arquitetura a partir dos materiais de construção; “Na cozinha do conselheiro Ayres”, um almoço na Garagem Sul em que se fala da forma como o que escolhemos comer transforma a paisagem; “A arquitetura do ‘novo’ mundo”, uma conversa sobre as infraestruturas aparentemente invisíveis por detrás das grandes transformações.

Os restantes programas radiofónicos são “Post Scriptum”, para compreender a razão por que arquitetos publicam livros; “Pensamentos construídos em áudio: narrativas não convencionais e outros podcasts”, reflexão sobre como estes géneros tiveram impacto na arquitetura; “erosÃo”, peças sonoras que refletem sobre os espaços cosntruíddos; e “(In) certos Contextos”, discussão sobre o legado deixado pela arquitetura brasileira”.

A exposição vai estar patente até ao dia 4 de setembro.