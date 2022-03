“A cor do meu medo”. Livro explica a guerra na Ucrânia aos mais novos

Chama-se Yarina e vivia em segurança e liberdade na Ucrânia, mas de um dia para o outro a sua vida mudou. A guerra obrigou-a a procurar refúgio noutro país. Para trás ficou o pai com a missão de defender o país. Com a ajuda da mãe, a menina criou uma estratégia para fazer face ao medo e para manter a coragem ao longo da viagem.

É este o mote do livro digital “A cor do meu medo”, que a Betweien, uma jovem empresa educacional da Universidade do Minho, lançou para explicar aos mais novos o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O ebook infantil pode ser descarregado gratuitamente e é acompanhado do videoclipe “Pintar o mundo”.

Narciso Moreira, licenciado e mestre em Educação pela UMinho, explica que a ideia de produzir este material surgiu para ajudar as crianças a viver este momento de instabilidade e insegurança.

“As crianças portuguesas estão com dúvidas e preocupadas com o conflito militar, por isso quisemos abordar de forma simples como podem estar a viver as famílias naquele cenário e, ainda, sensibilizar para as consequências do conflito”, conta o fundador da Betweien.

A equipa decidiu, assim, desenvolver e disponibilizar ao mundo estas duas ferramentas pedagógicas para “cumprir a sua responsabilidade social” e, por outro lado, “ajudar educadores e professores a trabalhar este assunto com que as crianças lidam diariamente nas televisões, nas redes e nas conversas, sem às vezes perceberem o que se passa”.

Segundo Nuno Moreira, os conteúdos apresentam o olhar de uma criança e foram produzidos num curto espaço de tempo (textos, ilustrações, paginação, verificação científica), para responder agilmente ao processo de compreensão dos mais novos, fechando com uma mensagem de simbolismo e esperança.

A Betweien nasceu em 2011 e está presente em Braga e Lisboa. Aposta na inovação educativa, nomeadamente através de livros, cujos conteúdos podem aliar músicas, teatro, performances e debates em instituições de todo o país.

O projeto sensibiliza para vários temas e com parcerias de cantores, atores e youtubers, em títulos como “O planeta limpo” (Filipe Pinto), “Rita e a floresta dos legumes” (Rita Redshoes), “Livres e iguais” (Carlão), “Desafiar estereótipos” (Ana Bacalhau) e “Diogo Piçarra em Pessoa” (Diogo Piçarra), entre outros.

A Betweien assume-se como empresa especializada em Inovação na Educação, com intervenção no ensino básico e secundário do país, mas também nas mais diversas instituições e contextos educacionais; um dos seus livros nesse âmbito, “Senhor empreendedorismo”, teve até edição angolana, destaque na “Forbes Brasil” e foi convertido em videojogo.