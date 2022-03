MARO vence Festival da Canção 2022

A artista lisboeta, que cresceu num ambiente familiar marcado pela música, começou a estudar piano aos quatro anos, fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos. Em 2018 editou o primeiro álbum, homónimo.



Em entrevista à Renascença, em julho de 2020, MARO falou sobre a sua colaboração com estrelas internacionais como Maria Gadú, Maira Andrade ou Eric Clapton, com quem fez um dueto durante a pandemia.

“Não vou nem fingir, quando recebi o vídeo dele chorei”. Foi assim, com sotaque já quase brasileiro, que lhe vem dos quatro meses que passou no Brasil em confinamento, que a portuguesa Maro começou por descrever como foi fazer uma versão de “Tears in Heaven” com Eric Clapton, um dos seus ídolos de infância.



Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2021, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba.