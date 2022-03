Renascença eleita "Marca de Confiança" pelo sexto ano consecutivo

Pelo sexto ano consecutivo, a Renascença foi eleita a rádio em que os portugueses mais confiam.

Foi considerada “Marca de Confiança” na categoria de estações de rádio no 22º estudo das Seleções do Reader’s Digest.

O galardão, símbolo do reconhecimento e da qualidade da marca, é conhecido a apenas um mês da Renascença celebrar o 85.º aniversário.

Este estudo foi realizado entre 17 de setembro e 30 de novembro de 2021 e contou com a participação de 12 mil pessoas. No total foram distinguidas 58 marcas de várias áreas.

Numa época ainda marcada pela pandemia, o estudo destaca Henrique Gouveia e Melo como personalidade do ano e a Organização Mundial da Saúde, a Presidência da República e o Infarmed como as instituições no topo da confiança dos Portugueses.

No que toca à organização do trabalho, o estudo conclui ainda que a maioria dos portugueses considera que um regime híbrido deveria definir-se como o modelo preferencial de trabalho.

Esta distinção é conhecida na mesma semana que a Renascença recebeu o Prémio Cinco Estrelas na categoria de Informação. Pela quinta vez, os portugueses escolheram a Renascença como a “Melhor Rádio de Informação”.