La Bohème marca o regresso da ópera encenada ao palco do São Carlos

“Para nós é uma grande alegria”. É desta forma que a soprano Susana Gaspar se refere à estreia, esta sexta-feira, da ópera La Bohème, de Giacomo Puccini, no palco do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.

O espetáculo marca o regresso da ópera encenada àquela sala, depois de, devido à pandemia, nos últimos dois anos, só ter sido feita ópera, em versão concerto. Mas a história desta La Bohème tem mais percalços. Não foi só a pandemia que atrapalhou o curso deste espetáculo.

Susana Gaspar conta que “esta La Bohéme já vem desde 2019, da altura em que houve greves” dos trabalhadores do São Carlos. A soprano, que interpretará o papel de Mimi revela que “chegamos a ensaiar, estar todos juntos, preparados para ir para palco, mas infelizmente não pudemos apresentar devido à greve”.

Depois da greve, veio a pandemia. “Tivemos várias datas que depois ficaram impossibilitadas devido à pandemia e, finalmente, depois deste tempo todo, e de tantas datas para a frente e para trás, conseguimos finalmente, apresentá-la em público”.

Além da estreia dia 11, La Bohème é apresentada em mais quatro récitas, dia 13, às 16h00 e depois dias 15, 17 e 19 sempre às 20h00.

Com a orquestra de regresso ao fosso, e com os solistas em palco, este é um espetáculo para o qual os cantores líricos se prepararam. Susana Gaspar explica que o trabalho começa muito antes dos ensaios. O trabalho prévio começa com o “aprender das notas musicais, do ritmo, de aprender a língua”.

Esta é uma opera em italiano. Em palco há apenas um cantor lírico italiano, Gianluca Terranova. Todo o restante elenco é nacional, explica Susana Gaspar. Em palco estão cantores líricos como Bárbara Barradas, Diogo Oliveira, João Oliveira, João Merino, entre outros.

Com o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa vai estar também em palco o Coro dos Pequenos Cantores da Academia de Amadores de Música. Esta é uma produção da Ópera de Oviedo. La Bohème é uma das operas mais representadas no mundo.

Susana Gaspar afirma: “É quase impossível alguém não gostar de La Bohème porque é uma história muito real e é muito fácil qualquer pessoa se identificar com uma das personagens”. Segundo a soprano, que vai alternar o papel de Mimi com a soprano moldava Natália Tanasii, Lá Bohème tem também “a música de Puccini que vai direto ao coração”.