Boston College digitaliza em Miranda do Douro "Livro de Missas" único do séc.XVII

O único exemplar sobrevivente do "Livro de Missas, Magnificas e Motetes", de Diego de Bruceña, impresso há 400 anos e descoberto na Concatedral de Miranda do Douro, está a ser digitalizado pelo Boston College, antecedendo a interpretação em concerto.

Para o musicólogo Michael Noone, responsável pelo Departamento de Música da universidade norte-americana - uma das principais academias na investigação da música antiga e do período barroco, a nível mundial - esta coletânea da polifonia sacra da Renascença constitui "um grande tesouro da história da música da Península Ibérica”, como afirmou à agência Lusa.

Dos 40 exemplares do "Livro de Missas, Magnificas e Motetes", de Diego de Bruceña, impressos em 1620 pela casa de Susana Muñoz, só está comprovada a existência do exemplar descoberto em 2015, em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, tendo por isso despertado desde logo a curiosidade da comunidade musicológica internacional.

“Até essa data [2015], pensava-se que todas as composições de Bruceña estavam perdidas para sempre, mas a excecional descoberta deste exemplar permitiu recuperar grande parte [da sua obra] de música sacra, do início do século XVII”, disse à Lusa a diretora do Museu Terra de Miranda, Celina Pinto.

O livro tem uma capa de madeira com 92 centímetros de largura e 60 de altura, e foi impresso na cidade de Salamanca, Espanha, pela “prodigiosa gravadora de música sacra Susana Muñoz”.

Esta "empreendedora mulher de negócios, através de sucessivos casamentos estratégicos, com figuras-chave da florescente atividade tipográfica de Salamanca", como Antonio Pérez e Artus Taberniel, manteve uma atividade constante entre 1602 e 1625, tendo impresso mais de 120 títulos de música sacra, um número recorde em relação a qualquer outra empresa ibérica, na Era Moderna, segundo os investigadores.

O exemplar sobrevivente tem 210 páginas, tendo sido identificada a perda de 80 o que impõe um trabalho minucioso de reconstituição musicológica, de modo a suprimir as partes musicais em falta.

As obras aqui recolhidas, segundo os investigadores, apresentam texturas sonoras complexas, em termos melódicos e rítmicos, características da polifonia ibérica tardia, podendo congregar até 11 vozes.

A proximidade de Susana Muñoz a Pérez e Taberniel, e à importância da tradição flamenga da impressão, é "mais um aspeto que vem sublinhar a importante relação cultural entre Antuérpia e Miranda do Douro, mas é também um testemunho profundo da riquíssima vida musical da catedral no século XVII”, sublinhou a diretora do museu.

O objetivo do minucioso processo de estudo e digitalização a que o "Livro de Missas..." está agora a ser submetido, tem por objetivo a sua disponibilização à comunidade científica, assim como a músicos, intérpretes e público em geral.

O trabalho de digitalização está a ser coordenado pelo musicólogo e regente Michael Noone, responsável máximo pelo departamento de música do Boston College, instituição de origem jesuita, com mais de 150 anos de história.

"Dos 40 livros impressos em 1620 e que foram distribuídos por várias catedrais europeias, não há conhecimento, até ao momento, que mais algum exemplar deste Missal de Diego de Bruceña, tenha sobrevivido”, explicou à Lusa o investigador, especializado em música do Renascimento.