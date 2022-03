​Concertos, teatro, uma exposição e observação de estrelas angariam ajuda para a Ucrânia

Chama-se “Uma voz pela paz” e é um concerto solidário que vai juntar no Porto, no Superbock Arena, dia 15, pelas 21h30, mais de 30 músicos portugueses. Entre os que atuarão estão Ana Bacalhau, Capicua, Carolina Deslandes, Cuca Roseta, David Fonseca, Diogo Piçarra, Fernando Daniel, Gisela João, Márcia, Miguel Araújo, Paulo de Carvalho, Pedro Abrunhosa ou Sara Correia.

Concerto no Superbock Arena, no Porto, dia 15 de março

Também no dia do concerto, a partir das 19 horas, haverá um posto de recolha de produtos de higiene para bebés, fraldas e brinquedos à porta do Teatro São Luiz.

Promovido pela Câmara de Lisboa e EGEAC, em parceria com a ONG, Associação Pão a Pão, o concerto Lisboa Solidária terá transmissão na RTP1. As receitas da venda dos bilhetes e os donativos recebidos, através da conta Apoio aos Refugiados da Ucrânia – IBAN PT50 0036 0063 99100091709 19 vão reverter para a compra de bens essenciais para os refugiados que estão a chegar a Portugal.

Exposição de artista russa, em Oeiras, a partir de dia 11 de março

Radicada em Portugal, a pintora russa Dinara Dindarova inaugura dia 11, às 19h, uma exposição na Livraria-Galeria Municipal Verney, em Oeiras, intitulada “Pela Ucrânia”.

A mostra que poderá ser visitada até 14 de março, das 10h00 às 20h00, tem as obras à venda. A receita das obras, da autoria da artista e dos seus alunos, reverterá a favor do povo da Ucrânia. Também no decorrer da exposição, de 12 a 14 de março, sempre às 16h00, decorrerá uma apresentação da cultura ucraniana, numa parceria com a Embaixada da Ucrânia.

Olhar o céu, no Observatório Astronómico de Lisboa, no dia 12 de março

De Portugal vemos as mesmas estrelas que brilham sobre a Ucrânia, pois partilhamos o mesmo céu, diz o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço que se quer associar ao apoio que os portugueses estão a dar à população ucraniana. No dia 12 de março promove um evento astronómico gratuito solidário para a angariação de bens no Observatório Astronómico de Lisboa, na Tapada da Ajuda.

O programa começa às 15h00 e decorre até às 24h00, com diferentes atividades. Durante o dia serão recolhidos bens materiais pela Associação Mriya – Centro de Apoio à Ucrânia, uma das entidades que está a fazer chegar alimentos, equipamentos, material médico e de higiene a centros de acolhimento de refugiados na Ucrânia e países fronteiriços.