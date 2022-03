Conheça as cinco canções já apuradas para a final do Festival da Canção

"Amanhã", "Why?", "Ginger Ale", "Como é bom esperar alguém" e "Saudade Saudade" foram as cinco canções apuradas, sábado à noite, na primeira semi-final do Festival da Canção. "Amanhã", um tema composto por Tiago Nogueira e interpretado pelos Quatro e Meia, "Why?", da conhecida cantora Aurea, "Ginger Ale", com a letra e música de Joana Espadinha e a interpretação de Diana Castro, "Como é bom esperar alguém", canção interpretada pelo artista FF, e "Saudade Saudade", da cantora e compositora Maro, compõem o conjunto das cinco primeiras finalistas do evento.

As cinco canções apuradas nesta primeira semi-final irão agora à final, marcada para 12 de março, também nos estúdios da RTP. O processo de escolha do representante de Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Itália, começou, no sábado, com a primeira semifinal do Festival da Canção, em Lisboa, na qual competiram dez temas.

Na semifinal, que foi transmitida em direto na RTP1 no sábado à noite, a partir dos estúdios de Lisboa, concorreram, por ordem de apresentação: "Amanhã" (tema composto por Tiago Nogueira e interpretado pelos Os Quatro e Meia), "Calisun" (tema escrito e interpretado por The Mister Driver), "Ginger Ale" (Joana Espadinha/Diana Castro), "Como é bom esperar alguém" (FF), "Hope" (Norton), "Why?" (Aurea), "A minha praia" (Kumpania Algazarra), "Saudade Saudade" (Maro), "Odisseia" (Valas/Valas & Os Astronautas) e "Povo pequenino" (Fado Bicha).

Na primeira semifinal, além dos artistas em competição, atuaram também Rita Redshoes, The Black Mamba, Expensive Soul e Rui Pregal da Cunha. Na segunda semifinal, marcada para segunda-feira, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras dez canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes canções que disputarão a final.

Nestas semifinais, o peso das votações é repartido entre os espetadores e um júri, composto pelos cantores Dulce Pontes, Dino D"Santiago, Surma, Teresa Salgueiro, Tatanka, o ator Pedro Granger e o jornalista Miguel Cadete. Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.