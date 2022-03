Jorge Sousa Braga e João de Melo premiados pela Fundação Inês de Castro

Este é um dos casos em que pandemia trocou as voltas. O vencedor do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2020 só hoje foi conhecido. O poeta Jorge Sousa Braga venceu o prémio que distingue todos os anos obras escritas em língua portuguesa sobre motivos do mito inesiano. O júri escolheu também atribuir o Prémio Tributo de Consagração à obra do escritor João de Melo.

Depois deste atraso devido à pandemia, a cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 9 de abril, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra. Sobre o livro de Jorge Sousa Braga, o júri presidido pelo académico José Carlos Seabra Pereira escreve: “Sousa Braga faculta aquela visão constitutiva que não alcançamos para a matéria não luminosa que preenche as galáxias.”

Sobre a obra editada pela Assírio e Alvim que reúne mais de uma dezena de poemas, Seabra Pereira refere que “o livro não abdica da pluralidade temática, com altos momentos poéticos em «Mulheres e árvores» ou em «A Última Ceia» e seu extraordinário Ecce Homo de piedade reversa perante a humanidade de um Cristo carregando a sua e nossa «cruz quotidiana».”

Jorge Sousa Braga é natural de Cervães, em Vila Verde, Braga. É médico obstetra com obra poética já editada e premiada. Tem também destacado o seu trabalho no campo da literatura infanto-juvenil e como tradutor e/ou organizador em várias antologias. “A Matéria Escura e Outros Poemas venceu, para além do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2020 agora anunciado, o prémio para “Melhor Livro de Poesia”, nos Prémios Autores 2021, atribuídos pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA)”, refere o comunicado enviado à Renascença.