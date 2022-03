Concerto de solidariedade com a Ucrânia marcado para 11 de março

Músicos portugueses solidários com a Ucrânia estão a organizar um concerto em Lisboa, apurou a Renascença.

No próximo dia 11 de março, uma sexta-feira, no palco do Teatro Municipal São Luiz, vão juntar-se, entre outros, os fadistas Camané e Carminho, o pianista Mário Laginha e a cantora Maria João.

O concerto pretende angariar verbas para ajudar a população ucraniana em fuga.