Júlio Isidro estreia-se em palco com "O amor é um som"

Uma homenagem à rádio em Portugal, cujas primeiras tentativas e experiências assinalam este ano 100 anos, é como a atriz e encenadora Carla Vasconcelos define a peça que estreia quinta-feira no Teatro S. Luiz, em Lisboa.

"O amor é um som" é o nome do espetáculo elaborado a partir de documentos de Carla Vasconcelos e da atriz Luísa Cruz, que ambas interpretam, e que assinala a estreia de Júlio Isidro em palco.

Em declarações à agência Lusa, Júlio Isidro disse que a peça faz "a exaltação do enorme poder que continua a ter a rádio".

A ideia de fazer este espetáculo surgiu porque os tios e padrinhos de Carla Vasconcelos e Luísa Cruz trabalharam na rádio. Daí que ambas tivessem pensado em fazer um espetáculo à maneira dos programas de rádio de "antigamente", em que havia emissões com público, disse Carla Vasconcelos à agência Lusa.

"Então resolvemos fazer isso mesmo, uma emissão de rádio, com orquestra, com canções, com rubricas, todas inspiradas naquele tempo, com publicidade, e então montámos um programa de rádio anos 1940", acrescentou.

Os temas "Franqueza Rude", na voz de Augusto Paiva, que era cantado no programa "O comboio das seis e meia", que Igrejas Caeiro fazia em direto do Politeama, ou um tema cantado pelas mexicanas Hermanas Huerta, também em voga naquele tempo, são alguns dos temas que se podem ouvir em "O amor é um som".