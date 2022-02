Os “bicharocos” que o escritor Valter Hugo Mãe desenha nos intervalos dos livros

Na Póvoa de Varzim está a nascer um Museu de Arte Contemporânea. O primeiro passo foi dado ontem com uma exposição de desenho que foi inaugurada na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto. O artista, é também escritor. Valter Hugo Mãe deu a conhecer os desenhos que fez enquanto escreveu um dos seus últimos livros

“Parece um pássaro, mas é um pirilampo ou um louva-a-deus” é o nome da exposição que reúne os desenhos que o autor fez enquanto escrevia o livro “Contramim”. Editado em 2020 pela Porto Editora, a obra é um dos livros mais autobiográficos de Valter Hugo Mãe.

À Renascença, o autor explica que os desenhos surgem “muitas das vezes nos impasses”, mas admite que “também nas fúrias” que lhe acontecem enquanto escreve. Desenhar tem por isso esse lado terapêutico assume o escritor que sempre desenhou desde criança.

Em fundo preto, os traços a branco ou vermelho são na descrição de Valter Hugo Mãe, “bicharocos” que o ajudam a “domesticar” para que posso regressar à escrita.

E se é sentado ao computador que Valter Hugo Mãe escreve, é deitado que os desenhos nascem. O autor diz que não gosta de interromper a escrita com caminhadas ou outro tipo de distrações, confessa que prefere esticar o corpo na cama.

“Estes desenhos aconteceram todos nesse instante em que me deito, e estou nas minhas almofadas, estendido na minha cama. Pego nos cadernos ou nas folhas que são sempre pequenas e procuro alguma coisa que não me obrigue a desviar a atenção do livro”, explica o escritor sobre este seu outro lado criativo.