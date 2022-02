Como me vejo? Como vejo o outro? Jovens respondem através das artes visuais

Como me vejo? Como vejo o outro? E em que me posso transformar? Estas foram as perguntas que serviram de ponto de partida para o projeto de artes visuais que a associação eborense PédeXumbo levou, de novo, a Castro Verde.

Como acontece todos os anos nas semanas que precedem o Carnaval, a PédeXumbo regressa ao concelho do distrito de Beja para mais um projeto artístico com a comunidade.

“As Caras de Entrudo”, o tema deste ano, contou com a participação da artista plástica Joana Gancho e das escolas de Entradas, Santa Bárbara de Padrões, Centro Escolar nº 2 de Castro Verde e a ART - Associação de Respostas Terapêuticas, numa parceria com a Câmara Municipal de Castro Verde.