Morreu Mark Lanegan, uma das vozes de referência da era grunge

Morreu Mark Lanegan, vocalista da banda grunge Screaming Trees, aos 57 anos

O vocalista da banda Screaming Trees, Mark Lanegan, morreu esta terça-feira, segundo foi avançado através da página pessoal do cantor.

Lanegan tinha 57 anos e morreu em casa, na localidade de Killarneym na Irlanda.

São desconhecidas as causas do falecimento do cantor reconhecido pelo seu registo vocal rouco e soturno.

Além de dedicar-se à carreira a solo, o músico participou em diversos álbuns dos Queens of the Stone Age.