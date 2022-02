Junta lisboeta contra filmagens noturnas da Netflix

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, manifestou-se hoje contra a autorização de filmagens na zona durante "oito noite seguidas", previstas para julho, por considerar que penalizam o direito ao descanso e a mobilidade dos moradores.

"São filmagens noturnas que implicam fecho de quarteirões, de ruas inteiras, alterações de tráfego, que implicam ruído, cenas de tiros, carros a bater, perseguições de motos em escadas, que achamos muito difícil de concretizar [...], até pelo mau exemplo que darão às pessoas, portanto estamos preocupados", afirmou o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho (PS), referindo que o plano previsto é de "oito noites seguidas", entre as 18h00 e as 08h00.

Em declarações à agência Lusa, o autarca considerou que o plano de filmagens previsto vai "penalizar de uma forma muito acentuada a qualidade de vida, o direito ao sossego e ao descanso das pessoas que vivem no território", assim como os direitos de circulação, acesso e estacionamento, em consequência da "ocupação massiva" do espaço público por parte da produção cinematográfica.

A cumprir o seu terceiro mandato consecutivo na liderança da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho disse que o seu executivo "nunca dá parecer favorável" à realização de filmagens noturnas, "tirando uma ou outra situação excecional e por pouco tempo", ainda que a autorização seja da competência da Câmara Municipal de Lisboa.

"Não digo não às filmagens, percebo que é uma circunstância excecional, certamente que haverá retorno financeiro muito grande para a autarquia de Lisboa, para a câmara, mas não posso de maneira nenhuma posso aceitar que na freguesia na qual eu sou o primeiro responsável haja oito noites consecutivas, praticamente, de filmagens noturnas. Não posso aceitar isso", declarou.

O executivo da freguesia foi excluído do processo de autorização deste plano de filmagens noturnas apresentado pela produtora Ready to Shoot, numa produção para a Netflix, mas está disponível para encontrar uma outra solução: "Mais do que lamentar não ter sido ouvido, porque não fui ouvido, é que não haja aqui a sensibilidade para perceber que isto assim não pode ser".

A expectativa de Miguel Coelho é que a Câmara de Lisboa, presidida pelo social-democrata Carlos Moedas, "procure, naturalmente, sensibilizar os produtores para redimensionarem o projeto, sobretudo o período de filmagens em Santa Maria Maior", com uma eventual distribuição por outras zonas da cidade.

"Isto é transformar a freguesia num estúdio cinematográfico, portanto não é isso que eu quero aqui para este território e para esta freguesia", frisou o autarca do PS, explicando que o plano de filmagens "é muito extensivo", incluindo as zonas da Baixa, Chiado e Mouraria, e prevê "oito noites seguidas e dois dias" no mês de julho.

Neste sentido, a junta propõe ser incluída numa reunião com o presidente do município ou um outro responsável político e com a produtora, para encontrar "um ponto de encontro que, não impedindo as filmagens, também de facto não transforme Santa Maria Maior num estúdio a céu aberto durante tantos dias seguidos".

"Não tenho competências para proibir, isto é mesmo licença camarária. Agora, também não posso é ser cúmplice de uma situação que eu sei que não é desejável aqui para freguesia e para quem cá mora e que tem direito ao descanso, à tranquilidade, a não ser alarmado de noite, enfim, um conjunto de prerrogativas já tão difíceis de manter no centro histórico [...]. Portanto, não é agora que eu vou transigir só porque é a Netflix", reiterou.

A Lusa questionou a Câmara de Lisboa sobre as preocupações apontadas pela junta, inclusive sobre a disponibilidade para encontrar uma solução, aguardando ainda uma resposta.