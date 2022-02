Quatro fotógrafos e diferentes olhares sobre a Covid-19 em exposição de fotografia

O “embate da pandemia” na região alentejana, em distintos “momentos e situações vividas ao longo de quase dois anos”, através da fotografia, é revelado a partir deste sábado, dia 19, numa exposição a inaugurar no Centro de Artes de Sines.

“Covid@Alentejo, olhares” é um projeto que resulta do convite dirigido pela Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo) aos fotógrafos António Carrapato, António Cunha, Augusto Brázio e Maria do Mar Rêgo, em 2020.

Em parceria com o município de Sines, a intenção passou por “mapear a região nos tempos de pandemia”, para que se possa “ficar com um documento deste período, através da fotografia, forma de registo que permite o balanço entre o documental e a prática artística”, revela uma nota da DRCAlentejo, enviada à Renascença.

Durante dois anos, os quatro fotógrafos percorreram o Alentejo, revelando agora os seus olhares sobre a pandemia no território e contribuindo para perpetuar uma memória.

O curador Rui Prata foi convidado a comissariar a exposição, tendo realizado um trabalho de seleção “através do filtro do seu olhar, a partir de um acervo mais vasto”, é explicado.

“Procurou, além da qualidade estética das imagens, evidenciar a cronologia dos acontecimentos de forma a criar uma narrativa consistente que espelhasse a multiplicidade das situações e momentos vividos quotidianamente”, acrescenta a DRCAlentejo.

A inauguração da mostra está agendada para as 16h00 deste sábado, no Centro de Artes de Sines, onde pode ser visitada até 13 de março, de segunda-feira a sábado.

A exposição segue, posteriormente, em itinerância pelo Alentejo. De Sines para o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor; Museu Rainha Dona Leonor - Igreja de Santo Amaro (Beja) e Mosteiro de São Bento de Cástris (Évora), abrangendo as quatro sub-regiões.

De acordo com a organização, vai estar também patente em Lisboa, nas Carpintarias de São Lázaro - IMAGO, em datas que serão apresentadas oportunamente.