José Eduardo Moniz nomeado diretor-geral da TVI

A TVI anunciou esta quinta-feira que nomeou José Eduardo Moniz diretor-geral da estação, referindo que "nos últimos anos", o profissional "esteve ligado ao grupo Media Capital, como consultor para as áreas de ficção e entretenimento".

Em comunicado, o Conselho de Administração refere que a "TVI e José Eduardo Moniz assinaram hoje um contrato que o nomeia diretor-geral da estação".

Conhecido na televisão e na indústria dos conteúdos "pelo caráter arrojado e ideias inovadoras, José Eduardo Moniz impulsionou vários projetos responsáveis pelo crescimento da TVI e alcance de novos públicos", adianta a estação de Queluz.

"Nos últimos anos, pela sua experiência e vasto conhecimento do universo dos media, José Eduardo Moniz esteve ligado ao grupo Media Capital, como consultor para as áreas de ficção e entretenimento da estação", acrescenta.

A TVI salienta que, "atento às tendências internacionais e grande conhecedor do mundo da televisão, José Eduardo Moniz terá um papel determinante na consolidação e manutenção do percurso" que a estação "tem vindo a fazer ao longo dos últimos meses, com vista à liderança".