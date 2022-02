Conheça os sete finalistas a Carro do Ano 2022

Os sete finalistas para o Carro do Ano em Portugal já são conhecidos. Um deles será o sucessor do Seat Leon como carro do Ano.

Cupra Born, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Nissan Qashqai, Peugeot 308, Škoda Enyaq e Toyota Yaris Cross são os automóveis escolhidos pelos jornalistas para integrar a "shortlist" na corrida a Carro do Ano.

Na edição de 2022 de um dos mais prestigiados galardões da indústria automóvel em Portugal, destaque para uma alteração profunda na escolha dos jurados: os automóveis elétricos dominam a lista dos escolhidos. São quatro entre os sete escolhidos.



Os 20 jurados – tantos quanto os órgãos de comunicação que representam, no caso em particular da Renascença e da RFM – testaram ao longo dos últimos meses um total de 34 automóveis divididos por oito classes. Destes 34, 22 são concorrentes ao Seguro Directo Carro do Ano/Troféu de Cristal 2022.

Nos segmentos distintos, o júri terá ainda de seleccionar os melhores nas classes Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compactos (inclui Crossovers), Grandes SUV, Elétrico, Híbrido, e Híbrido Plug-in.

Na edição deste ano, a organização voltará a selecionar os dispositivos mais inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor.

Esta é a 39ª edição do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal. Dia 8 de Março será conhecido o vencedor, e os melhores entre os melhores nas diferentes classes a concurso.

O sete finalistas a Carro do Ano 2022