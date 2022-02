Como investir no seu bem-estar? Há ferramentas que precisa conhecer

Para gerir melhor as agruras da vida e os impactos no seu bem-estar, há um conjunto de ferramentas que importa conhecer. “As pessoas têm de perceber que: há ferramentas que as podem ajudar a sentir-se melhor quando se estão a sentir pior

não devem ter medo das emoções – há que as aceitar

é possível pôr em prática estratégias de gestão das emoções

é possível promover o tempo passado em família

é possível também ser mais tolerante connosco próprios

é possível procurar equilíbrio entre as vidas pessoal, social e profissional”. Quem o diz é Carlos Oliveira, presidente da Fundação José Neves, que nesta quarta-feira lança o “Guia de Desenvolvimento Pessoal – como investir no bem-estar e na saúde mental”, um documento de fácil leitura feito em parceria com a Escola de Medicina da Universidade do Minho – “todo ele está cientificamente fundamentado” – dirigido a “todos os portugueses que querem ser a melhor versão de si mesmos”. Para tal, é importante perceber, antes de mais, que “não há saúde sem saúde mental” (diz a própria Organização Mundial de Saúde) e que “todos temos problemas” desta índole. “Esta é a primeira barreira que precisamos de deitar abaixo”, aponta Carlos Oliveira à Renascença. Ansiedade, emoções e pensamentos A ansiedade faz parte do lote de perturbações mentais, tal como a depressão – dois ‘estados de alma’ que a pandemia veio acentuar e que representam as perturbações mentais com maior incidência em Portugal e no mundo. Mas não há que ter medo. O importante é identificar e aceitar o que sentimos para depois enfrentar. “Muitas vezes, somos nós próprios que damos cargas aos acontecimentos que vivemos que geram mais ansiedade e mais desconforto, quando se calhar basta olharmos um bocadinho para esse impacto de forma diferente”, afirma o presidente da Fundação José Neves.



Apoiar os portugueses na promoção da sua saúde mental através de exercícios e estratégias que ajudem a lidar com as emoções de forma saudável



Como é que os pensamentos e as emoções estão ligados? A raiva e a ansiedade facilmente se confundem, mas as suas origens são diferentes, pelo que devem ser tratadas de modo diferenciado. Daí, a importância do investimento no autoconhecimento. “A investigação científica tem demonstrado que as pessoas com mais dificuldades em reconhecer e expressar as suas emoções, apresentam níveis baixos de bem-estar e mais sintomas físicos de ansiedade e stress, como dores de cabeça constantes, dificuldades respiratórias, sistemas imunitários mais débeis”, refere o Guia. Assim, saber identificar e caracterizar as emoções sentidas ajuda a determinar melhor o que está na sua origem e a melhor maneira de resolver o problema. Aceitar sem julgar Depois de identificar as emoções, é importante aceitá-las. É a única maneira de perceber que mensagem está contida em cada emoção, permitindo que possamos depois ajustar melhor o nosso comportamento. “É importante termos consciência das nossas experiências emocionais, sem julgarmos o que fazemos, pensamos ou sentimos”, indica o Guia. As emoções fazem parte da vida. E a vida é feita de muitas vidas que se entrelaçam e desafiam o nosso equilíbrio emocional e o nosso bem-estar.

Não quero ir a um psicólogo! Nem tem de ir. Repare, contudo, que se estiver a sentir febre ou outro sintoma físico, a tendência é procurar ajuda – nem que seja saber o que um amigo fez numa situação idêntica. Já se o incómodo for de cariz emocional, há sempre grande dificuldade em partilhar e até expressar. A situação é, por vezes, esticada a tal ponto que, quando vai se procurar apoio médico, o incómodo já se transformou numa patologia a ser tratada pela psiquiatria ou pela psicologia. É um estado que se pode evitar se forem tomadas medidas que estão ao alcance de qualquer um e que só depende da vontade própria: autoconhecimento, autoexercício para gerir as emoções e adoção de comportamentos para evitar a escalada até à patologia. Sucesso e bem-estar O sucesso pessoal está muito dependente da maneira como “gerimos as emoções e conseguimos ter um equilíbrio e um estado de bem-estar o mais permanente possível”, afirma Carlos Oliveira. “As pessoas, para serem mais felizes, têm de ter educação, ter as competências para poderem conhecer o mundo que as rodeia e para serem bem sucedidas nas suas atividades, mas também têm de ter um conhecimento interior cada vez mais aprimorado para poderem equilibrar estes dois mundos: o conhecimento exterior e o conhecimento interior”, acrescenta.



Muitas vezes somos nós próprios a dar cargas que geram mais ansiedade e mais desconforto