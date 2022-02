Morreu o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor

Morreu, na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, o cineasta, jornalista e escritor Arnaldo Jabor.

Tinha 81 anos e estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde dezembro do ano passado, na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC), cujas complicações conduziram agora à morte, segundo a família, citada pela imprensa brasileira.

“Jabor virou estrela, meu filho perdeu o pai, e o Brasil perdeu um grande brasileiro”, escreveu Suzana Villa Boas, ex-mulher do autor nas redes sociais.

Arnaldo Jabor foi casado três vezes e deixa três filhos e quatro netos.

A carreira de Jabor é longa e variada: foi técnico de som, crítico de teatro, diretor e realizador de curtas (duas) e longas metragens (sete), tendo realizado ainda dois documentários: um lançado em 1967 (“Opinião Pública”) e outro em 1970 (“Pindorama”), em que usa de metáforas para driblar as censuras do governo durante a ditadura militar.

Ficou conhecido por retratar questões políticas e sociais do Brasil.

No cinema, foi algumas vezes premiado: ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim em 1973 com “Toda Nudez Será Castigada”, filme que lhe valeu também o Kikito de Ouro de Melhor Filme no Festival de Gramado.

Em 1975, recebeu o prémio Especial do Júri no Festival de Gramado, por “O Casamento”, e três anos mais tarde, o prémio Candango de Melhor Filme no Festival de Brasília, com “Tudo Bem”.

É a partir de 1991 que começa a dedicar-se à escrita de crónicas para jornais e a fazer comentários políticos na televisão e na rádio – altura a partir da qual se torna mais conhecido do grande público.

Desde essa altura, escreveu também oito livros.

Pela internet, diz o autor no seu site, circulam “diversos textos falsamente assinados por Arnaldo Jabor”.