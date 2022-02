"Tablets" contra a solidão substituem visitas no Hospital de Abrantes

Julieta Lopes está internada no Hospital de Abrantes desde o dia 24 de janeiro e já utilizou o serviço. Na altura em que a Renascença foi ao Hospital, falou, por videochamada, com a sobrinha Fátima a quem disse ser “muito bem tratada”.

Segundo Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, “a situação surgiu com o primeiro confinamento devido à Covid”. Nessa altura, constatou-se que “a maior dificuldade era manter o contacto com os familiares”, pois as visitas não eram permitidas.

A família à distância de um clique. Os doentes internados no Hospital de Abrantes podem manter o contacto com as famílias, fazendo uma videochamada num dos "tablets" da instituição.

Sobretudo, porque “permite interagir com mais elementos da família”, justificou o enfermeiro Luís Gomes, do Hospital de Abrantes.

As videochamadas pelos "tablets" envolvem, sobretudo, idosos, já que os mais novos comunicam através do seu próprio telemóvel.

“Dentro da disponibilidade dos enfermeiros que estão no turno conseguimos fazer videochamadas em horas em que não conseguíamos agendar visita presencial”. Como “as pessoas têm o seu trabalho”, explicou o enfermeiro, “agendamos muitas videochamadas para o final do dia porque é mais fácil, as pessoas estão em casa e as chamadas com vários elementos da família acontecem no turno da tarde, ao final do dia, na hora do jantar “.

Aplicação vai permitir o acesso do utente ao historial clínico

Para este ano, o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem várias inovações previstas.

Para meados de março está prevista a entrada em funcionamento da app “my chmt”. Trata-se de uma aplicação, gratuita, para smartphones que os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo poderão instalar no telemóvel e que lhes dará acesso a todos os seus dados clínicos relacionados com o recurso ao hospital.

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo revelou que “o doente vai poder acompanhar todo o seu historial, quando é que tem consultas, quando é que vai ter consultas”, entre outras informações.