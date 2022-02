Ciclo de cine-concertos "Invicta.Música.Filmes" começa terça-feira

A Casa da Música, no Porto, acolhe, a partir de terça-feira, o ciclo de cine-concertos “Invicta.Música.Filmes”, dedicado a “obras-primas da Sétima Arte”.

Este “ciclo de três cine-concertos dedicados a obras-primas da Sétima Arte”, inicia-se na terça-feira com “Uma viagem pelo sistema solar”, pelo Remix Ensemble, sob direção musical de Martin André, guiada pela música de Gustav Holst e Philippe Manoury.

“Holst, fascinado pela astrologia e pelo misticismo, traduziu os planetas do Sistema Solar na suite ‘Os Planetas’, aqui interpretada em versão de câmara. Manoury inspirou-se em Júpiter, numa obra que liga o biológico ao tecnológico e antecipa um futuro comandado pela inteligência artificial”, lê-se no comunicado sobre o ciclo divulgado pela Casa da Música.

No dia 19 de fevereiro, é exibido “Queda da Casa de Usher” (1928), de Jean Epstein, que é uma adaptação para o cinema do conto homónimo de Edgar Allan Poe. A interpretar vai estar a Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida por Brad Lubman.

O filme, mudo, ganha uma nova banda sonora escrita pelo espanhol José Maria Sanchez-Verdú, encomendada pela Casa da Música, Settimane Musicali di Stresa e Real Filharmonía de Galicia, em estreia em Portugal, que “resulta da admiração do compositor pelo pensamento de Epstein, trabalhando não apenas os aspetos puramente sonoros, mas também os aspetos filosóficos do pensamento do cineasta”.

Também no dia 19, haverá “Sombras Animadas”, da responsabilidade do Serviço Educativo da Casa da Música, com música e interpretação de Filipe Fernandes, Óscar Rodrigues e Ricardo Vieira, que apresenta “música original concebida especialmente para filmes de Lotte Reiniger, pioneira do cinema de animação com técnicas de sombras”.