“Legumes e frutas” à solta no mercado de Montemor-o-Novo

"Bonecos do Mercado", ou "A História da Humanidade Contada por Legumes", é a peça que estreia no sábado, dia 12 de fevereiro, às 10h30, no Mercado Municipal de Montemor-o-Novo.

Produção da Alma d’Arame, com encenação de Ricardo Falcão, “Bonecos do Mercado” sobressai pela “originalidade com que é apresentado ao público, não só pela forma, como pelo conteúdo, não fosse o palco um dos espaços mais familiares e onde se cruzam tantas vivências, o mercado”, refere a nota da companhia, enviada à Renascença.

Os grandes protagonistas desta peça são, “os legumes e frutas”, estando, assim, reunidos nesta nova criação, “os ingredientes para o público ser brindado com uma atuação, no mínimo, peculiar”.

Segundo a Alma d’Arame, a peça encontra inspiração “nos tradicionais teatros de títeres que percorriam os mercados e feiras”, levando o espetador para “o universo de personagens e objetos que habitam os mercados tradicionais”.

Os intérpretes, “marionetas, músicos e bailarinos”, vão percorrer o espaço do mercado, interagindo com o público, “entre as personagens de vendedores e compradores”, partilhando a sua visão da história da humanidade em vários atos.

“A peça leva o público a uma reflexão sobre a evolução do ser humano e da sociedade que, diariamente, construímos para habitar. Uma sociedade frenética, orientada cada vez mais para o individualismo onde, cada um de nós, boneco manipulado, faz parte de um grande teatro encenado pelo capitalismo”, sublinha a entidade artística fundada, em 2006, em Montemor-o-Novo.