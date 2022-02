Figueira da Foz confirma realização dos festejos de Carnaval

O município da Figueira da Foz confirmou a realização dos festejos de Carnaval, cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde que vigoram para outros espetáculos.

“A evolução dos números da pandemia e também o movimento generalizado no continente europeu, incluindo naturalmente Portugal, de levantamento das restrições, vêm dar razão à prudência com que a Câmara Municipal tratou também esta matéria”, refere a autarquia, em comunicado.

O executivo liderado pelo independente Pedro Santana Lopes, eleito pelo movimento Figueira a Primeira, já tinha afirmado, em janeiro, que um eventual cancelamento estaria relacionado com a evolução da pandemia.

A autarquia salienta que “continuaram a realizar-se, mesmo no pico das passadas semanas, os mais variados espetáculos públicos com, obviamente, a necessidade de se mostrar o certificado digital da dose de reforço ou teste antigénio negativo”.

“Naturalmente, as mesmas cautelas que vigoram para os outros espetáculos, serão observadas por quem quiser entrar no recinto do desfile do Carnaval”, acrescenta o comunicado.

A Associação de Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz manteve todos os preparativos, com reuniões regulares com a PSP e as autoridades de saúde do concelho, no sentido de implementar todas as medidas emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

Os corsos carnavalescos, que estão a ser preparados pelas três escolas de samba da cidade, realizam-se no domingo 27 de fevereiro e no Dia de Entrudo, a 1 de março.

O Carnaval da Figueira representa um investimento de cerca de 120 mil euros.