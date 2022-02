Spotify não vai “silenciar” Joe Rogan, avisa CEO

O CEO do Spotify, serviço de streaming de música e podcasts, anunciou que não vai excluir futuros conteúdos de Joe Rogan, o anfitrião do mais popular podcast disponível na plataforma.

A informação é avançada pelo site norte-americano Axios, que cita um memorando interno a que teve acesso.

“Embora condene fortemente o que disse Joe e concorde com sua decisão de remover episódios anteriores da nossa plataforma, compreendo que alguns vão querer mais”, escreveu Daniel Ek.

“E quero deixar um ponto bem claro: não acredito que silenciar Joe Rogan seja a resposta”, acrescentou o responsável.

O anúncio surge um dia depois do Spotify ter eliminado 113 episódios do podcast do comediante, na sequência de acusações de racismo.

O apresentador pediu, entretanto, desculpa pelo uso de expressões ofensivas e adiantou que o pedido de remoção dos episódios foi feito pelo próprio.

“Se tenho que explicar que não sou racista, é porque fiz asneira”, disse num vídeo partilhado no Instagram.

O podcast “The Rogan Experience” é o mais ouvido em todo o mundo na plataforma de streaming. Foi lançado em dezembro de 2009 e soma mais de 1.700 episódios. Em 2019 contava com mais de 190 milhões de transferências todos os meses.