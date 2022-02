Maria Carrilho, a "pioneira comprometida com a Europa"

O ministro da Defesa Nacional lembrou hoje Maria Carrilho, que faleceu aos 78 anos, como uma "pioneira" e "uma mulher sempre comprometida com a Europa e o futuro europeu de Portugal".

"Maria Carrilho foi uma pioneira, sendo a primeira mulher em Portugal a dedicar-se a temas da Defesa e das Forças Armadas. Muito respeitada academicamente, ela teve a ousadia de investigar temas que, à época, eram considerados reservados a homens, muito enriquecendo esta área de estudos", frisou João Gomes Cravinho, numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o ministro, Maria Carrilho "foi também uma mulher sempre comprometida com a Europa e com o futuro europeu de Portugal".

"Deixou-nos uma importante e significativa obra sobre a relação entre a Europa e os Estados Unidos no domínio da Defesa", referiu.

Já o presidente da Assembleia da República recordou Maria Carrilho como uma das "maiores especialistas na área da Defesa", com um "longo percurso de vida dedicada à causa pública".

Em comunicado, Eduardo Ferro Rodrigues disse ter sido "com tristeza" que teve conhecimento "do falecimento, esta madrugada, aos 78 anos, de Maria Carrilho", que caracterizou como sendo uma das "maiores especialistas na área da Defesa e das Forças Armadas" em Portugal.

"Com um longo percurso de vida dedicada à causa pública, que iniciou ainda durante a ditadura do Estado Novo, e que a levou ao exílio em Itália, Maria Jesuína Carrilho Bernardo era doutorada em sociologia e foi deputada à Assembleia da República nas VII e X Legislaturas, eleita nas listas do Partido Socialista, eurodeputada e presidente do Movimento Europeu", lê-se na nota.

Ferro Rodrigues disse que a "forte ligação e amizade" que o unia a Maria Carrilho - assim como ao seu marido, Afonso de Barros, "também desaparecido nos anos 90 do século passado" -- constituía para ele "motivo de grande honra e alegria".

"À sua família e amigos, assim como ao grupo parlamentar do Partido Socialista, endereço, em meu nome e em nome da Assembleia da República, as mais sentidas condolências", frisou.

A antiga dirigente e deputada do PS Maria Carrilho, que se destacou pelo caráter pioneiro dos seus estudos na área da Defesa, faleceu hoje, em Lisboa, vítima de leucemia, aos 78 anos.

Maria Carrilho, antiga vice-presidente da Assembleia da República e antiga eurodeputada do PS, morreu hoje de madrugada no Hospital CUF Tejo, onde se encontrava internada há algum tempo.

No plano académico e científico, Maria Carrilho, professora catedrática do ISCTE, licenciou-se em sociologia pela Universidade de Roma, tendo feito doutoramento em sociologia política pela Universidade Técnica de Lisboa, e era coordenadora do mestrado em Estudos Europeus no ISCTE.

Maria Carrilho esteve na primeira linha política com a eleição de António Guterres para o cargo de secretário-geral do PS em 1992, tendo pertencido ao Secretariado Nacional deste partido.

Especialista em assuntos de Defesa Nacional e em Assuntos Europeus, foi eleita eurodeputada pelo PS em 1999, funções em que permaneceu até 2004.