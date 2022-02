Herman José recorda Lauro António como um "homem bom"

"Lauro Antonio 1942-2022. Memórias de um homem bom", lê-se na página oficial de Herman José na rede social Facebook, acompanhando o excerto de um encontro com o realizador no programa que o ator mantinha em nome próprio, na RTP1, em 2010, e no qual ambos falam da idade e da passagem do tempo.

O ator Herman José lamentou hoje a morte do realizador, programador e crítico de cinema Lauro António, recordando "memórias de um homem bom", que inspirou Lauro Dérmio, uma das mais conhecidas personagens do programa "Herman Enciclopédia", de 1997.

Na rede Instagram, Herman José recorda "um amigo, um homem de bem, um apaixonado pelo cinema e pela vida", e termina com a 'deixa' recorrente de Lauro Dérmio em "Hermam Enciclopedia" - "let’s look at a treila…” -, inspirado no programa "Lauro António apresenta", que o cineasta mantinha na televisão pública, no final da década de 1990.

Lauro António, de 79 anos, morreu hoje de manhã, na casa onde residia, em Lisboa, em consequência de um ataque cardíaco fulminante.

O funeral realiza-se na sexta-feira, a partir das 14:15, para o cemitério dos Olivais, em Lisboa.