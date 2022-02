Ave rara observada no Vale do Tua

Um caturro ou zarro-de-colar (Aythya collaris), ave oriunda da América do Norte e rara em Portugal, foi vista no Vale do rio Tua. A observação aconteceu nas proximidades da aldeia de Brunheda, no concelho de Carrazeda de Ansiães, no dia 31 de janeiro.

“Em Portugal, a observação desta espécie, um pato mergulhador, é uma raridade, sendo este o primeiro registo de um caturro no distrito de Bragança e um dos poucos no interior de Portugal a norte do rio Tejo”, indica o Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNTVT).

Segundo os especialistas da Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural, a presença desta espécie no território nacional deve-se “à realização de movimentos migratórios durante o inverno, quando muitos indivíduos migram para escapar ao frio extremo, à queda de neve, ao congelamento de lagos e outras condições adversas, e terminam por chegar a Portugal e outros países europeus, devido à influência de diversos fatores meteorológicos e de movimentação de outras espécies”.

O caturro foi observado por Rui Pereira e Nélson Domingos, este último formando da "Formação de Guias de Observação de Aves no Vale do Tua", promovida pelo Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNTVT) e que está a ser ministrada pela Palombar.

De acordo com os organizadores do curso, a formação tem estimulado todos os participantes a terem um olhar mais atento e “foi essa atenção e o conhecimento já adquirido que permitiu a um formando perceber a raridade da espécie que observava”.

A "Formação de Guias de Observação de Aves no Vale do Tua", integrada no projeto “Percursos de Birdwatching no Vale do Tua”, visa a criação de condições de suporte à visitação informada e ambientalmente consciente.

A formação, que teve início em setembro de 2021 e termina em junho de 2022, decorre em vários concelhos abrangidos pelo PNRVT e tem como objetivo capacitar agentes locais das áreas do turismo, hotelaria, ecoturismo e conservação da natureza, para a identificação da avifauna da região, de forma a promover um maior conhecimento e valorização da biodiversidade do Vale do Tua e potenciar o desenvolvimento do território e a conservação do património natural regional.