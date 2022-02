Óbito/Lauro António: Presidente da República apresenta "sentidas condolências" à família do cineasta

O Presidente da República apresentou hoje as "sentidas condolências" à família do realizador Lauro António, recordando a atribuição, em 2018, da Ordem do Infante D. Henrique ao cineasta pelo contributo para a literacia cinematográfica.

Através de uma nota divulgada no portal oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo apresenta à família de Lauro António as "sentidas condolências".

"Em 2018, tive a oportunidade de, através da Ordem do Infante D. Henrique, reconhecer o contributo de Lauro António para a nossa literacia cinematográfica", recordou o chefe de Estado, acrescentando que o também crítico de cinema deixou à cidade de Setúbal "os livros, filmes, fotografias e cartazes de uma vida inteira" na Casa das Imagens, "que é o maior acervo português sobre cinema fora da Cinemateca".

O realizador e programador de cinema Lauro António morreu hoje, aos 79 anos, disse à agência Lusa o filho, Frederico Corado.