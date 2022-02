Morreu o cineasta Lauro António

“É com muita tristeza que vos informo que hoje digo adeus ao meu pai. Eu, a minha mãe, minha irmã e todos aqui em casa estamos juntos e daremos notícias sobre as cerimónias”, escreveu Frederico Corado nas redes sociais.

Teve também presença nas rádios nacionais com diversos programas dedicados ao cinema. Em 2018 tinha vencido o Prémio Sophia de Carreira atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema e recebeu a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique.



O cineasta inaugurou, no ano passado, a Casa das Imagens Lauro António, em Setúbal, que guarda parte do seu vasto espólio e dinamiza ciclos de cinema e outras iniciativas culturais relacionadas com a sétima arte, nomeadamente cerca de 50 mil livros, filmes, fotografias, cartazes e outros documentos.

Lauro António inspirou gerações de cineastas e também de humoristas. Herman José inspirou-se no realizador e crítico de cinema para criar a personagem "Lauro Dérmio", conhecido pela expressão: "Let's look at the trailer".