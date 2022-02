Morreu o cineasta Lauro António

“É com muita tristeza que vos informo que hoje digo adeus ao meu pai. Eu, a minha mãe, minha irmã e todos aqui em casa estamos juntos e daremos notícias sobre as cerimónias”, escreveu Frederico Corado nas redes sociais.

View this post on Instagram

De regresso a Lisboa, em 1958, formou-se em História e ainda nos tempos de faculdade, na década de 1960, começou por ser crítico de cinema nos jornais República e Diário de Lisboa, na revista Plateia, que estenderia depois à revista Opção, ao Diário de Notícias, a A Capital e ao semanário Se7e, entre outras publicações. Foi membro do Cine-Clube Universitário de Lisboa e dirigente do ABC Cine-Clube.

Nascido em Lisboa, a 18 de agosto de 1942, Lauro António de Carvalho Torres Corado passou a infância e parte da adolescência em Portalegre, que terá sido decisiva na forma como se aproximou da escrita e da cultura, em particular do teatro e do cinema.

Lauro António inspirou gerações de cineastas e também de humoristas. Herman José inspirou-se no realizador e crítico de cinema para criar a personagem "Lauro Dérmio", conhecido pela expressão: "Let's look at the trailer".

O cineasta inaugurou, no ano passado, a Casa das Imagens Lauro António , em Setúbal, que guarda parte do seu vasto espólio e dinamiza ciclos de cinema e outras iniciativas culturais relacionadas com a sétima arte, nomeadamente cerca de 50 mil livros, filmes, fotografias, cartazes e outros documentos.

Teve também presença nas rádios nacionais com diversos programas dedicados ao cinema. Em 2018 tinha vencido o Prémio Sophia de Carreira atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema e recebeu a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique.

Depois de ter experimentado a realização durante o serviço militar, Lauro António fez o primeiro filme profissional em 1975, quando rodou a 'curta' documental "Vamos ao Nimas", sobre os cinemas de Lisboa.

O caminho atrás das câmaras fez-se anos depois com a adaptação do romance "Manhã Submersa" (1980), de Virgílio Ferreira, possivelmente o mais conhecido filme da carreira de Lauro António como realizador.

No "Dicionário de Cinema Português", Jorge Leitão Ramos escreve que, com "Manhã Submersa", Lauro António tornou-se "um nome seguro da geração dos anos 70", mas as obras seguintes, como a série "Histórias de mulheres" e "Vestido cor de fogo", não tiveram tanta visibilidade.

A intensa atividade em torno do cinema fê-lo programar para várias salas de cinema, colaborar com a RTP e a RDP, publicar ensaios, dirigir festivais de cinema em Portalegre, Seia, Viana do Castelo e em Famalicão, e lecionar, consecutivamente, em cursos sobre cinema.

Nos anos 1990, estreou-se como encenador, com a peça "Encenação", no Teatro de Animação de Setúbal, mas ficou mais conhecido sobretudo pelo programa televisivo "Lauro António apresenta", título que recuperou para um blogue que atualizava com regularidade com crítica sobre cinema.

É autor de livros em torno do cinema, como "Cinema e Censura em Portugal" e "O Cinema entre Nós".

Em 2018, Lauro António recebeu o Prémio Carreira do Fantasporto, foi distinguido pela Academia Portuguesa de Cinema com um prémio Sophia de carreira e condecorado pelo Presidente da República com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique.