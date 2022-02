Morreu a diva italiana Monica Vitti

Morreu a atriz italiana Monica Vitti, rainha do cinema transalpino, e musa inspiradora de realizadores como Antonioni ou Monicelli.

Vitti tinha 90 anos e faleceu em Roma.

O óbito foi comunicado pelo político Walter Voltroni, que foi porta-voz de Roberto Russo, companheiro da atriz durante quatro décadas.

Na reação ao desparecimento da diva, o ministro italiano da cultura, Dario Franceschini afirmou: "Hoje é um dia realmente triste, desapareceu uma grande artista e uma grande italiana".

O primeiro-Ministro, Mario Draghi, saudou "uma atriz de grande ironia e talento extraordinário", que "conquistou ao longo de gerações os italianos com a sua sagacidade, talento e beleza".

"Ela fez brilhar o cinema italiano em todo o mundo", sublinhou Draghi.

Vitti foi a musa na chamada "Trilogia da Incomunicação" de Antonioni com os filmes "L'Avventura" (1960) - com que se estreou em Cannes -, "La notte" (1961) e "L'eclisse" (1962) e também divertiu o público com filmes como La Femme Écarlate (1969), O Cinto de Castidade, (1969), Pato Com Laranja, (1975) e Com Elas Todo o Cuidado é Pouco, (1979). Em 1989, produziu, protagonizou e realizou Scandalo Segreto, que viria a ser o seu derradeiro título cinematográfico.