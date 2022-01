Mês do Romance está de volta a Vila Verde

Acrescem ainda, como áreas prioritárias, “a forte aposta no turismo – sobretudo no turismo de natureza –, o potencial dos rios que são fonte de riqueza e devem ser cada vez mais valorizados, o investimento no mundo rural, nos agricultores e nos setores agrícola e florestal”, completa.

“Temos um grande orgulho na nossa identidade que, ao longo dos tempos, soubemos criar e promover. A valorização do passado e este gosto que temos pelas nossas tradições têm um papel fulcral nos esforços de modernização do concelho e na estratégia para assegurarmos um território sempre mais moderno e ainda mais inclusivo”, afirma a autarca, destacando que a estratégia de desenvolvimento sustentado para o concelho assenta em pontos como “a dinamização económica e a criação de emprego, a inovação, criatividade e empreendedorismo”.

A presidente do município de Vila Verde reitera a aposta na valorização das potencialidades do concelho, com “um vasto e rico património natural, histórico e cultural, assim como económico, industrial e, sobretudo, humano”.

Os setores abrangidos vão desde a doçaria e gastronomia, à indústria têxtil e de vestuário, cerâmica, beleza e estética, entre outros, com produtos que poderão ser conhecidos ao longo desta esta 12ª edição do Mês do Romance.

“É o resultado da aliança entre a inovação e a tradição, com grande sucesso e dimensão cada vez mais alargada no mercado”, assinala Júlia Fernandes.

A presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Rodrigues Fernandes, destaca a importância de retomar um evento-âncora para o concelho, evidenciando “a forte dinâmica cultural, social e económica que sustentam e impulsionam a programação do Mês do Romance e a marca Namorar Portugal”.

A Gala Namorar Portugal é o ponto alto do roteiro turístico-cultural, que passa por diferentes localidades e pontos do concelho e da região Norte do País. As ações programadas vão desde exposições e workshops, a saraus de poesia, música, trilhos e atividades ambientais, a par da apresentação de novos produtos inspirados nos motivos dos lenços de namorados.

A autarquia de Vila Verde, no distrito de Braga, arranca na terça-feira com a programação do “Mês do Romance”, promovendo um conjunto de atividades que se estende ao longo de todo o mês de fevereiro, tendo sempre como referência inspiradora o “Lenço de Namorados” - o ícone identitário do concelho.

Programação adaptada às novas tecnologias

Após o interregno no ano passado, por força dos efeitos da Covid-19, a 12ª edição do Mês do Romance vai ainda decorrer sob medidas de contenção e condicionada pela necessidade de minorar os riscos pandémicos.

Por isso, a autarca afirma que “é mais uma oportunidade e um desafio para aproveitarmos as potencialidades das novas tecnologias. Vamos evitar que as ações programadas mobilizem muito público, dando prioridade à divulgação e partilha através de meios digitais e das redes sociais”.

Nesse contexto, a Gala Namorar Portugal vai ser realizada com o tradicional desfile de moda inspirada nos lenços de namorados, mas sem o jantar em dia de namorados.

O programa do Mês do Romance arranca na terça-feira, dia 1 de fevereiro, com a abertura de diversas exposições em diferentes espaços de Vila Verde e também em Braga, Vila das Aves (Santo Tirso) e Vila Nova de Cerveira. Terão ainda lugar ações em Nova de Gaia, em Monção e no Porto, designadamente na Loja Interativa de Turismo no Aeroporto Sá Carneiro e no Welcome Center, junto à Estação de S. Bento.

Na terça-feira, a cidade de Braga acolhe a apresentação de produtos inspirados no Lenço de Namorados da linha ‘Room & Linen Spray’, promovida pela Nortempresa, no Espaço Comercial Yntenzo Experience Store, na Rua do Souto.

Na primeira semana da programação, estão igualmente previstas apresentações da coleção ‘Namorar Portugal’ da Namorarte, em Vila Nova de Gaia, do trabalho ‘Lenço ao Peito – Mãos Enamoradas’ de Elisabete Dias e Cátia Rascão, na Loja Interativa de Turismo de Braga

Na noite de 4 de fevereiro, será a Rusga de S. Vicente de Braga - Grupo Etnográfico do Baixo Minho a mostrar a sua interpretação de “Mês do Romance Vilaverdense nas Tertúlias Rusgueiras”, numa sessão que terá lugar na sua sede na Avenida Artur Soares, em Braga

Do programa fazem ainda parte vários workshops, concertos musicais, sarau de poesia e a Feira de Artesanato, assim como uma concentração de carros antigos e um passeio de vespas. Aproveitando o património natural do concelho, ocorrerão também uma caminhada solidária e trilhos na zona norte do concelho, assim como uma descida do rio Cávado.