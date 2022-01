"O Homem dos Sonhos" a partir de Mário Sá-Carneiro estreia no S. Luiz

A insatisfação humana e a procura obsessiva do homem por transcender os limites de tempo, espaço e género são temas da ópera "O Homem dos Sonhos", que se estreia a 4 de fevereiro, no Teatro S. Luiz, em Lisboa.

A partir do conto homónimo de Mário de Sá-Carneiro, esta ópera de câmara com música e libreto do compositor António Chagas Rosa traz também para o palco o fascínio do sonho, já que é este que delineia e guia os homens na sua existência, tanto a nível individual como social.

Num cenário de um café modernista, desconstruído em termos alegóricos por sete painéis - tantos quantas as cenas em que António Chagas Rosa dividiu a ópera - de imagens preexistentes de arte nova, dois ´garçons", um narrador e uma espécie de ´dandy", o Homem dos Sonhos, o alter-ego do poeta, no seu "smoking" modernista e de gola romântica, compõem as personagens da ópera.

O narrador e o homem não diferem muito no vestir, embora este seja mais requintado do que aquele.

Até porque o que está em causa no conto homónimo de Mário de Sá-Carneiro, como na ópera, é a duplicação e a rarefação da imagem bem como os vários estados de alma de uma pessoa, disse o encenador Miguel Loureiro.

"Eu dominei os sonhos. Sonho o que quero. Vivo o que quero", diz o Homem dos Sonhos, que conseguiu alcançar a felicidade suprema ao transpor a barreira do sonho.

À medida que a ação avança, o café modernista vai dando lugar a uma pista de dança, ao mesmo tempo que vão passando imagens de objetos ou imagens de cafés famosos em paredes que fragmentam o espaço e que vão também fechando o espaço à medida que o Homem dos Sonhos com os seus relatos vai exaurindo o narrador.

Sem introduzir palavras novas, António Chagas Rosa disse ter definido as duas personagens da ópera - Narrador e Homem dos sonhos - a partir das duas personagens que figuravam no conto.

"Para mim, tanto um como outro são emanações de Mário de Sá-Carneiro", disse. "São como se fossem dois avatares e achei interessante que o Homem dos Sonhos fosse interpretado por uma mulher porque acho que não estou a falsear, digamos, a alma feminina de Mário de Sá-Carneiro".

Além disso, foi a soprano Catarina Molder, que interpreta o Homem dos Sonhos, quem teve a ideia de pôr o conto em palco em forma de ópera, pelo que as duas personagens "fornecem o contraponto ideal em palco", frisou.

Num espetáculo em que há várias frases repetidas, "para que haja uma perceção clara da mensagem", o "Homem dos Sonhos" põe o espectador num ponto de fuga permanente para outro plano.

"O Homem dos sonhos" em versão ópera tem, porém, um final diferente do conto de Mário de Sá Carneiro. Enquanto no conto há um final em "espécie de diminuendo e uma perda de dinâmica", segundo António Chagas Rosa, na ópera o compositor optou por um final "abrupto".



Com cenografia de André Guedes, figurino de João Telmo e desenho de luz de Daniel Worm, "O Homem dos Sonhos" vai estar em cena na sala Luis Miguel Cintra do Teatro São Luiz de 4 a 6 de fevereiro, com sessões à sexta e sábado, às 20h00, e, ao domingo, às 17h30.

Com direção musical de Jan Wiezba, a ópera tem interpretação do barítono Christian Luján (Narrador) e Vasco Santos e Pedro Santos como garçons.