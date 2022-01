Pianista Joana Gama evitou tocar no confinamento por causa dos vizinhos

“There's No Knowing” é o quinto álbum desta colaboração com o Luís Fernandes. Este duo de piano e eletrónica começou em 2013. Fizemos o nosso primeiro álbum em 2014 chamado “Quest” e desde então fomos fazendo projetos com outros músicos, lançando discos, fazendo concertos em várias colaborações, quer com ensemble, quer com o violoncelista Ricardo Jacinto, quer com os Drumming, um grupo de precursão.

Como é que nasceu o disco “There’s no Knowing” que assina com o músico Luís Fernandes e que este sábado levam ao palco do Cine-Teatro Louletano, em Loulé, no Algarve?

Questionada sobre os efeitos da pandemia na cultura, a artista confessa que teve “cuidado” em não estudar piano 8 horas por dia, por causa dos vizinhos que estavam em casa a trabalhar, lamenta a situação difícil que muitos artistas, como ela, freelancers enfrentam ainda, mas tem esperança de que o Estatuto do Artista possa vir a minorar as “situações muito delicadas”

A artista que considera que “temos de reaprender a estar próximos e a não achar isso estranho”, explica que o novo disco, “There’s No Knowing” nasceu de um desafio de compor, pela primeira vez música para uma série de televisão. Enquanto que para os episódios de “Cassandra” tiveram de adaptar a métrica das músicas, no disco e nos concertos como o que dão este sábado em Loulé, tocam ininterruptamente durante 50 minutos. O público só aplaude no final.

É um grande arco de cerca de 50 minutos. No disco está dividido em cinco temas, mas apenas por ser mais fácil aceder às diferentes secções, mas em concerto é um grande arco. Começa na primeira nota de piano e vai passando por várias fases até ao final. Em concerto temos um espaço cénico concebido pelo Frederico Rompante que está connosco desde o “Quest” e há uma ideia de imersão do público nesta música e no espaço vazio que a própria música contém.

Na altura em que compusemos a música para a série ‘Cassandra’ havia um lado funcional de corresponder às expetativas dos realizadores. Embora nunca deixássemos o nosso cunho autoral, havia esta função de cumprir determinado objetivo para a série. Neste caso, do concerto e do álbum, a música foi pensada como um todo.

Mas nunca abandonamos este formato, não só em concerto, como na criação de outros trabalhos, e agora em 2022 chega este “There's No Knowing” que parte da música para a banda sonora da série ‘Cassandra’ que tem a direção artística do Nuno M. Cardoso. É uma série televisiva com vários episódios filmados por diferentes realizadores que irá passar na RTP em breve.

Nós achávamos que o tema funcionava bem se fosse longo e afinal tem de ter só meia dúzia de segundos. Há esse lado funcional ainda que, ao contrário de muitos compositores que têm muito esta ideia de que a música é funcional e se lhes pedirem para compor um tango, uma valsa ou uma música de cabaré, eles fazem-no; no nosso caso não é isso que acontece. Quando o Nuno M. Cardoso nos convidou para fazer a música para os vários episódios da série era já ciente que nós tínhamos um tipo de música que é a nossa linguagem e que no fundo a série estava dentro deste ambiente que temos. Nunca foi a ideia de subverter a nossa música, mas sim que a série tivesse esse ambiente.

Tiveram de se adaptar à métrica das cenas de televisão.

Há esse lado funcional que é muito forte e há todo um trabalho de correr contra o tempo, porque são esses os timmings de cinema e televisão. A música é deixada para último porque as coisas precisam de estar filmadas e montadas. E há sempre muito pouco tempo. Foi bom ter esse contraponto.

Temos de reaprender a estar próximos e a não achar isso estranho. A primeira vez que fiz um concerto com público de máscara foi estranhíssimo, mas é algo a que nos habituamos muito facilmente.

Por um lado, ter essa pressa no início do ano com a série, e depois voltar à música e pensá-la com mais calma. Quando fomos gravar o álbum em agosto, no Centro Cultural Vila Flor que é um dos coprodutores já íamos com uma ideia bem definida do que queríamos gravar.

É a primeira vez que faz música para este contexto televisivo?

Para televisão, sim. Ainda que já tivéssemos trabalhado com cinema previamente, com filmes do Eduardo Brito e também tínhamos feito há pouco tempo a banda sonora da peça “Os Três Irmãos” do Vitor Hugo Pontes com quem vamos trabalhar de novo este ano. Já havia esse lado de sabermos adaptar as músicas aos contextos e o Luís também, a solo, já fez várias colaborações com o cinema. É interessante, é um estímulo diferente e leva-nos por caminhos que se calhar, sozinhos não íamos explorar.

No caso do concerto, é como se fosse uma só música do princípio ao fim? O público não bate palmas no meio?

Sim. Nós, desde o início, nunca tivemos palmas a meio das músicas. Apesar de no nosso primeiro álbum serem várias músicas bastante diferentes entre elas, eram temas isolados, mas que eram tocados de forma continua, neste caso a música vai-se desenrolando.