Philip Glass de regresso a Portugal com “Orphée”

Um dos compositores norte-americanos mais reconhecidos da atualidade está de regresso a Portugal para apresentar a sua nova ópera.

Philip Glass já tem uma relação com Lisboa, uma vez que compôs a ópera “Corvo Branco” para a abertura da Expo ‘98. Agora, apresenta-se no palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB) com “Orphée”.

A obra por ser ouvida nesta quinta-feira e no sábado.

A Renascença falou com o realizador brasileiro Felipe Hirsh, que trabalhou com Philip Glass neste espetáculo e se mostra satisfeito por ter colaborado com um dos nomes maiores da música contemporânea.

“Fico muito honrado, muito feliz. É uma pessoa tão com pés no chão e cabeça no céu; uma pessoa tão iluminada, tão inspirada, mas ao mesmo tempo tão acessível”, descreve.

“É um nome que, de facto, marcou a música contemporânea americana e mundial e ainda assim que pensa em produzir algo que está relacionado com o mundo de hoje, de agora. Fico muito feliz em ter esta relação e a possibilidade de fazer uma obra dele, uma pessoa que admiro tanto”, conclui.

“Orphée” conta a história do poeta e músico Orfeu. A ópera será interpretada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, com nomes como Carla Caramujo, Susana Gaspar, Marco Alves dos Santos, André Baleiro, Luís Rodrigues e Cátia Moreso entre os principais intérpretes.