Isabel Allende. Escrever “é como cozinhar: há que agarrar os ingredientes e saber misturá-los”

As ideias que tem vêm sobretudo de uma percetora de origem inglesa, que é como sua professora nos primeiros anos de vida, e depois de um casal de professores rurais que também a fazem ver o mundo maior e mais amplo do que a sua família que é conservadora, católica, patriarcal. Muito atrasada intelectualmente. Ela beneficia de sair desse ambiente também porque consegue manter-se sozinha. É capaz de ganhar dinheiro e não tem de depender da sua família, nem de ninguém. Isso faz com que seja mais forte.

A personagem de Violeta tem desde cedo a noção de que a mãe e as tias vivem num tempo passado. Ela é uma mulher com desejo de independência, de uma vida diferente.

A ideia de Portugal está em diversos livros meus. A verdade é que, quando foi rodado “A Casa dos Espíritos”, o meu primeiro romance, todos as cenas exteriores foram filmadas em Portugal. Como fui a Portugal e tenho bons editores aí, tenho uma ligação sentimental com Portugal.

Nesta conversa tida a partir do sótão onde escreve os seus livros, nos Estados Unidos, admite que tem uma “ligação sentimental com Portugal” e revela que terminou já um outro livro “sobre refugiados da América Central”. Antevê ainda a crise económica que se seguirá à atual pandemia.

“O mundo está cheio de histórias a flutuar no ar como balões. É uma questão de as agarrar”, diz a escritora Isabel Allende. Uma dessas histórias é a de Violeta, a personagem principal que dá título ao livro que acaba de lançar em Portugal, com a chancela Porto Editora.

Está situada num país genérico que pode ser o Chile. É muito parecido, mas também é parecido com a Argentina, o Uruguai, poderia ser o Peru. Enfim, em algum país do sul do continente onde tivemos uma História similar.

Sem dúvida, foram as precursoras. Graças a mulheres como elas temos o voto, temos educação pública e muitas das coisas que alcançámos foi devido ao movimento de mulheres que não se chamavam então movimentos feministas. Começaram a lutar pelo divórcio no início do século e só tivemos o divórcio em 2004. Foi o último país do mundo que legalizou o divórcio. Nesse sentido, o Chile estava muito atrasado, mas o romance não é passado no Chile.

Quando eu estava a terminar o ensino secundário, não se pensava que eu iria para a universidade. Eu comecei a ter aulas de secretariado, porque nunca pensei que poderia ser algo mais do que uma secretária. À uma mulher não se colocada a hipótese de ser médica, pensava-se antes que seria enfermeira. A ideia era sempre um bocadinho menos do que o homem. A cultura propiciava isso. Havia algum complexo feminino também. Depois veio a onda feminista, as mulheres profissionais, saímos à rua e tudo mudou.

Dependia das classes sociais. Na classe alta as mulheres não trabalhavam, nem tinham uma educação demasiado esmerada. Muito poucas chegaram a ser profissionais. A ideia nessas classes sociais é que as mulheres eram educadas para serem mães, esposas, donas de casa e no caso de trabalharem, tinham de ter um trabalho humilde que não competisse com o marido.

Há situações dos amores de Violeta que eu fui retirar a experiências minhas e outras experiências da minha mãe que eu conhecia. Há muito da memória dos factos que ocorreram no meu país e na América Latina em geral. No final do romance, há a ideia de que Violeta começa a trabalhar para proteger as mulheres de violência doméstica. Isso é o que faz a minha fundação. Nem isso tive que inventar.

Algumas das minhas experiências. Por exemplo, a personagem de Nieves, a menina que era drogada. Eu estive casada com Willie durante 28 anos. Ele tinha três filhos viciados. Os três morreram. O drama, a tragédia do vício afeta não só a vítima, mas também todos os que estão ao seu redor, sobretudo a família. Não tive que investigar para essa parte, porque a conheço intimamente. E a filha de Willie, a Jennifer, serviu-me de modelo para a personagem da Nieves.

Dá-se automaticamente. Não me proponho a passar mensagens, nem ensinar nada. Mas gosto de estudar História. Escrevi vários romances históricos. Ao estudarmos o passado, ao fazer a investigação vê-se as analogias com as coisas que se passam hoje. Pode-se comparar e ver como muitas situações são cíclicas, repetem-se. Isso é interessante do ponto de vista literário, é também algo que eu já vi na longa vida que já vivi e que a Violeta, por ter vivido 100 anos, também teve de ver como se fecham alguns ciclos.

Não, é uma permissão literária! Se não menciono o país, tenho mais liberdade para mexer em algumas coisas. Procuro ser fiel à História e procuro mover-me numa geografia possível que conheço muito bem e que neste caso seria o Sul do Chile, do meu país. Mas poderia ser outro. Isso dá-me liberdade. Se há um terramoto num ano e a mim convém-me que seja no ano seguinte, posso alterar. Se menciono o país, não posso fazer essas alterações. Fico mais limitada.

Mas há muitas referências sobre acontecimentos históricos do Chile. É intencionalmente que não o refere o país, é um jogo com o leitor?

Neste livro retrata também a crise social que se segue à gripe espanhola. A Violeta viveu sempre de forma abastada, mas diz que, quer na pobreza quer na riqueza, há bondade e maldade. Ela acaba por ser também espectadora dessas mudanças. Acredita que hoje estamos também no precipício para uma crise económica, com a pandemia que vivemos?

Acho que a crise iria chegar de qualquer forma. A pandemia acelerou e acentuou os sintomas. Mas a crise estava a chegar. Estamos no século XXI e ainda temos as mesmas instituições e os mesmos partidos políticos que tínhamos no século XIX. Já não servem.

Os jovens já não confiam em nenhuma das instituições que existem, no sistema judicial, na polícia, na presidência, no parlamento, não confiam sequer nas religiões. Há uma perda de vocações e de membros das igrejas, porque já ninguém confia em ninguém!

Os jovens procuram um novo mundo, uma nova maneira de enfrentar o futuro. Estão muito preocupados com as alterações climáticas, com a destruição da natureza, com as desigualdades. Tudo isso que a nossa geração não viveu de forma tão intensa, vivem agora os jovens. Por isso as mudanças estão aí.

Foi diferente na pandemia de gripe espanhola?

O que se passou foi que a pandemia que começou em 1918, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, se alastrou ao mundo mais lentamente do que a nossa pandemia, porque as comunicações não eram como são agora. As pessoas não viajavam como agora. Por isso levou um par de anos a chegar ao Sul da América Latina.

Depois da pandemia e depois da Primeira Guerra Mundial, vieram os anos loucos, os anos 1920, em que as pessoas saíram às ruas a gastar tudo o que tinham, a tentar compensar os anos terríveis da depressão da guerra e da pandemia. Depois disso veio a depressão económica dos anos 30. Caiu o mercado internacional.

Não posso prever o que vai acontecer depois desta pandemia, mas há que observar o passado para ver os sintomas das coisas que vão mudar e creio que, sem dúvida, há uma crise social e política muito grave neste momento e vai haver uma crise económica em breve.

Como vê a situação nos países da América Latina. Agravou-se muito com a situação da pandemia?

A situação da pandemia fez com que a situação da mulher seja pior agora do que antes. Há mais violência doméstica, mais violência de todas as classes contra as mulheres. Elas foram as primeiras a perder o trabalho, estão fechadas em casa, a cuidar dos filhos e a dar-lhes escolaridade, pobres, porque perderam dinheiro; e, ao mesmo tempo, muitas delas estão fechadas com um companheiro que bebe demasiado, que está frustrado e é aí que começa a violência doméstica. Serão também as últimas a conseguirem recuperar os seus empregos.

Apesar disto, quando olho para toda a América Latina, tirando a questão da pandemia estamos muito melhor do que antes. Há mais governos democráticos, há mais ação das comunidades e dos povos. Os militares estão calados.

E há estas duas forças que se opõem: por um lado, uma força de esquerda emergente e, por outro, uma força de ultradireita que está a tentar manter-se no poder. Isso cria uma tensão que é muito interessante do ponto de vista histórico e creio que dá muita esperança à América Latina. Era muito pior quando vivíamos todos debaixo de ditaduras militares.