"Rapper" J. Cole no cartaz do festival Rolling Loud Portugal

O cartaz para este ano, divulgado esta terça-feira pela organização no site oficial do festival, conta com os norte-americanos J.Cole, A$AP Rocky e Future como cabeças de cartaz nos dias 6, 7 e 8 de julho, respetivamente.

A primeira edição do festival norte-americano Rolling Loud em Portugal já deveria ter acontecido em Portimão no verão de 2020, junto à Praia da Rocha. No entanto, foi adiada para julho do ano passado, e depois reagendada, por causa da pandemia, para 6 a 8 de julho de 2022.

O "rapper" e produtor norte-americano J. Cole estreia-se ao vivo em Portugal em julho, no festival Rolling Loud, em Portimão, que conta ainda com A$AP Rocky e Future como cabeças de cartaz, conforme anunciado esta terça-feira.

Rolling Loud chega, finalmente, a Portugal

Autodenominado o maior festival de hip-hop do mundo, o Rolling Loud só admite a entrada a maiores de 18 anos.

A pandemia da Covid-19 fez com que o verão de 2020 tenha decorrido sem os habituais festivais de música, com a Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest) a estimar uma perda de cerca de 1,6 mil milhões de euros, contra os dois mil milhões originados em 2019.

No ano passado, alguns realizaram-se, mas sobretudo de pequena dimensão e em moldes bastante diferentes do habitual, com exceção do Iminente, que aconteceu já fora de época, no início de outubro, em Lisboa.

Promotores e associações acreditam que este ano será de “regresso à normalidade” para os grandes eventos de música, ainda que com cumprimento de algumas regras.

Segundo o presidente da Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos (APEFE), Álvaro Covões, em declarações à Lusa, “todos os grandes festivais estão a trabalhar no sentido de acontecerem em 2022”.

“A nossa perspetiva não é a mesma que em 2020 [em relação a 2021], em que estávamos dependentes da vacinação. A nossa perspetiva é trabalhar, que os festivais aconteçam em 2022”, afirmou.

O presidente da Aporfest, Ricardo Bramão concordou: “Não temos dúvidas que se irão realizar, a grande maioria”.

“Os promotores cada vez mais têm planos B, planos C, mas terão de ter muito mais ginástica porque o público em geral vai comprar bilhete à última da hora, com a certeza de que o festival se realiza e de que ele, ou alguém da sua família, não está em isolamento”, referiu.

A expectativa da Associação Espetáculo – Agentes e Produtores Portugueses (AEAPP) também é que, este ano, os grandes eventos “decorram com toda a normalidade”.

“Não acreditamos que em 2022 haja qualquer razão para os eventos de grande dimensão não acontecerem, e não acontecerem com medidas mais relaxadas do que as que neste momento estão definidas”, defendeu Rafaela Ribas.