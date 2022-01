Pinto Balsemão vai ter podcast para celebrar 50 anos do “Expresso”

“Deixar o Mundo Melhor” é o nome do novo podcast de Francisco Pinto Balsemão com que o jornal “Expresso” irá assinalar os seus 50 anos. O título é também a última expressão com que o fundador do semanário termina o seu livro de memórias biográficas, recentemente publicado pela Porto Editora.

Em comunicado, o “Expresso” indica que o podcast “assinalará o início das comemorações dos 50 anos do jornal” e explica que “durante 50 semanas, em contagem decrescente até ao dia do aniversário (6 de janeiro de 2023), o fundador e primeiro diretor do jornal entrevistará 50 personalidades marcantes dos mais diversos setores da sociedade portuguesa”.

Segundo as palavras de Pinto Balsemão, as conversas “serão num tom positivo” e “reflexões sobre o que cada um dos entrevistados fez e faz de relevante, contribuindo para melhorar a vida coletiva”.