Morreu o cantor norte-americano Meat Loaf

O artista norte-americano Meat Loaf morreu, na quinta-feira, aos 74 anos. O anúncio foi feito na página de Facebook do autor da música "Bat out of Hell".

Não foi avançada a causa da morte, mas o cantor teve vários problemas de saúde ao longo dos anos.

Meat Loaf, nome artístico de Marvin Lee Aday, também teve sucesso no pequeno e no grande ecrã. Entrou no filme "Fight Club", em 1999, e na comédia musical "Rocky Horror Picture Show", em 1975. Teve ainda participações especiais em "Glee" e "South Park"

"Bat Out of a Hell", uma colaboração com o compositor Jim Steinman e o produtor Todd Rundgren, saiu em 1977 e tornou-se um dos álbuns mais vendidos da história, com vendas mundiais de mais de 40 milhões de cópias.

O seu maior sucesso musical depois de "Bat Out of Hell" foi "Bat Out of Hell II: Back into Hell", uma reunião de 1993 com Steinman que vendeu mais de 15 milhões de cópias e o single vencedor do Grammy "I"d Do Anything for Love (But I Won"t Do That)".

Meat Loaf era casado com Deborah Gillespie desde 2007 e tinha duas filhas, Pearl e Amanda Aday.