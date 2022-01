Festival Literário Correntes d’Escritas regressa em formato presencial

Na Póvoa de Varzim, fevereiro é sinónimo de Correntes d’Escritas. Depois da exceção do ano de 2021 em que o festival literário teve de ser realizado em formato digital, este ano, a autarquia e o Cine-Teatro Garrett anunciam o regresso do encontro em formato presencial.

“Porque o tempo ainda aconselha prudência”, indica a organização, a 23.ª edição do Correntes d’Escritas será ainda “contida”. Recorde-se que na edição de 2020, a última realizada com público, surgiu uma semana depois do evento um dos primeiros casos de Covid-19 conhecidos em Portugal. Tratou-se do caso do escritor Luís Sepúlveda que veio mais tarde a morrer vítima da doença.

A organização do Correntes d’Escritas promete para breve a divulgação do programa desta nova edição e os detalhes sobre as condições de acesso do público aos encontros do festival literário que reúne autores das línguas ibéricas. Para já, seguem-se as normas em vigor com a apresentação obrigatória de um de três documentos, o certificado de vacinação, um teste negativo ou o certificado de recuperação.

Revelados os finalistas ao Prémio das Correntes

Conhecidos foram esta sexta-feira os finalistas ao Prémio Casino da Póvoa, atribuído no âmbito do festival Correntes d’Escritas. Depois de em 2021 a distinção ter ido para a poesia de Maria Teresa Horta, este ano o vencedor será na área da prosa.

O anúncio oficial do vencedor terá lugar no dia 23 de fevereiro, no Casino da Póvoa durante a sessão de abertura do festival, como de habitual. A reunião do júri acontecerá no dia anterior já na Póvoa de Varzim.

De acordo com a organização do Correntes d’Escritas os finalistas são:

- “A Lição do Sonâmbulo”, de Frederico Pedreira, edição Companhia das Ilhas

- “A Melhor Máquina Viva”, de José Gardeazabal, edição Companhia das Letras

- “Afastar-se”, de Luísa Costa Gomes, edição D. Quixote

- “Autobiografia”, de José Luís Peixoto, edição Quetzal

- “Chuva Miúda”, de Luís Landero, edição Porto Editora

- “Hífen”, de Patrícia Portela, edição Caminho

- “Livro de Vozes e Sombras”, de João de Melo, edição D. Quixote

- “Maremoto”, de Djaimilia Pereira de Almeida, edição Relógio d’Água

- “Marrom e Amarelo”, de Paulo Scott, edição Tinta da China

- “O gesto que fazemos para proteger a cabeça”, de Ana Margarida Carvalho, edição Relógio D’Água

- “O Mapeador de Ausências”, de Mia Couto, edição Caminho

- “O Osso do Meio”, de Gonçalo M. Tavares, edição Relógio d’Água

- “Os Doentes do Doutor García”, de Almudena Grandes, edição Porto Editora

- “Quartos de Final e Outras Histórias”, de Cláudia Andrade, edição Elsinore