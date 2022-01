Eunice Muñoz está "sob observação" e "não tem covid-19"

"Queridos amigos. Agradeço as mensagens e telefonemas, mas não consigo dar resposta a tudo. A avó está no hospital sob observação e não tarda nada já está aqui ao pé de nós outra vez", escreveu Lídia Muñoz.

Na mesma publicação, Lídia revelou que o motivo da ida ao hospital "não é covid".

Um dos filhos de Eunice, António Muñoz, adiantou durante a tarde ao JN que a mãe iria fazer exames para perceber o motivo para o pico de tensão arterial que a levou ao hospital.

"Não é uma coisa surpreendente na idade dela, mas vamos aguardar os exames para despistar alguma coisa que possa ter provocado esta situação", referiu.

A atriz tinha retomado a digressão da peça com que se despede dos palcos ao fim de 80 anos de carreira, que interpreta com a neta Lídia Muñoz -- "A margem do tempo" - no passado dia 15, no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim.

Portalegre, no dia 29, é a próxima cidade prevista para acolher a peça.

A atriz esteve internada no verão, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, durante 20 dias.