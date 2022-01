Concerto de Harry Styles em Portugal reagendado para julho

O músico britânico Harry Styles dará um concerto em julho deste ano em Lisboa, cumprindo uma atuação que tinha sido adiada por causa da pandemia da covid-19.

De acordo com a promotora Everything is New, o concerto está marcado para 31 de julho, na Altice Arena, em Lisboa, e os bilhetes que foram adquiridos para as datas iniciais permanecem válidos.

O concerto de Harry Styles esteve marcado para 20 de maio de 2020, foi reagendado para 16 de fevereiro de 2021 e acabou empurrado para o verão deste ano.

A atuação faz parte ainda da digressão "Love on tour", baseada no segundo álbum a solo, "Fine Line", editado em 2019.

De acordo com a página oficial do músico, será retomada praticamente toda a digressão europeia, que tinha sido adiada, assim como a passagem pela América Central e do Sul.

A digressão será antecedida em abril, com dois concertos no festival de Coachella, Califórnia (EUA), onde Harry Styles é cabeça de cartaz.

Harry Styles, 27 anos, fez parte dos One Direction, grupo que nasceu de um programa televisivo de talentos musicais.

Depois de uma pausa do grupo anunciada em 2016, Harry Styles lançou um álbum de estreia a solo, homónimo, no ano seguinte.

Em 2019, lançou o álbum "Fine Line", que inclui temas como "Adore you" e "Watermelon sugar".

Foi também em 2017 que Harry Styles se estreou como ator, ao entrar no filme "Dunkirk", de Christopher Nolan.

Mais recentemente, teve uma breve aparição nos "pós-créditos" do filme "Eternals", de Chloe Zhao, e protagonizou o filme "My policeman", de Michael Grandage, ainda por estrear.