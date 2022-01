Cónego João Aguiar surpreendido com condecoração presidencial que "abrange muitas pessoas"

O cónego João Aguiar mostrou-se surpreendido e honrado com a condecoração que recebeu, esta quarta-feira, das mãos do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu o antigo presidente do conselho de administração da Renascença com o grau de comendador da Ordem do Mérito.

Em declarações à Renascença, João Aguiar diz não ver “motivos para uma distinção desta natureza”, apesar de o Presidente “ter tentado enquadrá-la no meu papel na comunicação social, no meu papel como professor e por isso também como educador de algumas gerações e também no papel de escrita”.

João Aguiar entende que não merecia a condecoração, pois “copiei", diz, referindo-se às páginas do Evangelho que reproduziu oralmente e na escrita ao longo da vida.

"Aceitei com enorme honra e também disse ao professor Marcelo Rebelo de Sousa que não merecia esta nota, uma vez que copiei. Ou seja, se alguma coisa fiz de bem ao longo deste tempo, fi-lo na medida em que possa ter copiado algumas páginas do Evangelho. O resto são defeitos meus e generosidade presidencial."

O mais recente comendador de Portugal deixa um agradecimento ao Presidente e "a todos os bons profissionais" com quem se cruzou na sua atividade, pois “tendo em conta o meu passado, esta distinção abrange muitas pessoas”.

João Aguiar lembra que trabalhou na comunicação social com “bons profissionais”, mas também foi professor e “os professores devem muito à recetividade dos seus alunos, ao carinho” e “com uns e outros nos educamos mutuamente”.