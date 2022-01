Dois projetos portugueses nomeados para Prémio Europeu Mies van der Rohe

Dois projetos portugueses de arquitetura, ambos em Lisboa, estão entre os 40 selecionados para a segunda fase do Prémio de Arquitetura Contemporânea da União Europeia Mies van der Rohe 2022, anunciou esta segunda-feira a Comissão Europeia, organizadora do galardão.

De acordo com a organização, os dois nomeados portugueses, candidatos à lista de cinco finalistas, são o Palacete Marquês de Abrantes, projeto da autoria do arquiteto Tiago Mota Saraiva (Estúdios Trabalhar com os 99%, CRL, Ateliermob), e o projeto Portas do Mar - Espaço Público e Parque de Estacionamento, de autoria de Carrilho da Graça e de Victor Beiramar Diniz, ambos na capital.

Os dois projetos são candidatos à fase final e o vencedor do prémio - criado para distinguir a mais recente arquitetura contemporânea de excelência - receberá 60 mil euros.

O projeto Portas do Mar - Espaço Público e Parque de Estacionamento, do estúdio de arquitetura João Carrilho da Graça, resulta de um concurso internacional lançado em 2012 pela Câmara Municipal de Lisboa para o projeto Campo das Cebolas/Doca da Marinha.

A intervenção foi feita para transformar uma zona de estacionamento desordenado, na sua origem e durante séculos, com atividade de zona comercial ligada ao porto. O objetivo foi tornar esta área "novamente um espaço aberto, disponível para as pessoas, criando uma praça relativamente vazia, mas com capacidade de uso intenso", na descrição do projeto apresentado ao prémio europeu.

Por baixo da praça, no espaço entre a antiga orla e a muralha do Cais de Ver-o-Peso do século XIX, foi construído um parque de estacionamento com 200 lugares, com iluminação e ventilação naturais.

"Durante as escavações foram descobertos alguns vestígios arqueológicos – sete barcos, que foram fotografados, registados e desmontados; secções de parede, que foram integradas no parque de estacionamento, e uma escada, que foi feita num dos acessos ao estacionamento", indica ainda a descrição.

Alguns dos elementos descobertos foram mantidos onde foram encontrados, outros foram musealizados e os de menor valor arqueológico foram reaproveitados, tanto na construção de muros como no pavimento da praça, acrescenta.