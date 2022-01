Teatro de Almada dá a ver Shakespeare, Molière e novas criações

No dia em que inaugurou uma exposição do fotógrafo José Frade sobre a coreógrafa Pina Bausch, a Companhia de Teatro de Almada (CTA) deu a conhecer a programação para os próximos meses. Programadas estão sete criações, duas das quais transitam da temporada anterior.

"Noite de reis", de William Shakespeare, com encenação de Peter Kleinert, e "O misantropo", de Molière, revisitada por Martin Crimp, com encenação de Nuno Carinhas, são duas das estreias adiadas da anterior temporada, devido à pandemia e que voltam a estar programadas.

"O misantropo" e "Noite de reis" estrear-se-ão, na sala principal do Teatro Joaquim Benite a 29 de abril e 7 de outubro, respetivamente. A temporada conta também com obras de Alexander Zeldin, Reiner Werner Fassbinder, Kenneth Grahame, Eurípides, e com a circulação de companhias e dos teatros nacionais, do país.

A abrir 2022 será levada à cena, a partir de dia 28, "Hipólito", de Eurípides, numa encenação de Rogério de Carvalho. Estreada na edição de 2021 do Festival de Almada, a peça com que a companhia assinalou o 50.º aniversário sucede, nas palavras do diretor da companhia, Rodrigo Francisco, a um texto de "um dos mais destacados dramaturgos ingleses contemporâneos". "Além da dor", de Alexander Zeldin estreia na sala experimental a 04 de março.

Ainda este ano, a companhia de Almada, fundada em 1971 por Joaquim Benite, abordará, pela primeira vez, a obra do dramaturgo, encenador e cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder, com a adaptação para palco do filme "O medo devora a alma".

A peça será encenada por Rogério de Carvalho e estrear-se-á no dia 28 de outubro, na sala Experimental. A protagonizar o espetáculo estarão Cláudio da Silva e Teresa Gafeira que, este ano, encenará duas peças para a infância: "Ando a sonhar com Beethoven", com estreia a 19 de fevereiro, e "O vento nos salgueiros", de Kenneth Grahame, que se estreará em 1 de dezembro.