​Pavilhão de Portugal na Expo Dubai soma 300 mil visitantes

O Pavilhão de Portugal na Expo do Dubai já superou os 300 mil visitantes. O número é avançado em entrevista à Renascença pelo comissário português. Luís Castro Henriques fala na elevada adesão do público, no dia em que Portugal começa as iniciativas que vão culminar na celebração do dia nacional, na sexta-feira.



O representante português lembra que esta Expo, a primeira mundial no Médio Oriente, “está a decorrer em contexto de pandemia e, portanto, há grandes períodos de confinamento”. Em declarações a partir do Dubai, Luís Castro Henriques sublinha que os visitantes do pavilhão nacional são, “não só locais, como pessoas da região”.

Sexta-feira é Dia de Portugal na Expo do Dubai. A data é marcada pelas cerimónias oficiais, com o hastear da bandeira e o hino nacional. A data ficará também marcada por diversos espetáculos onde participam a cantora Teresa Salgueiro e os guitarristas António Chainho e Marta Pereira da Costa.