Morreu Ronnie Spector, vocalista das Ronnetes e lenda da pop

"A Ronnie viveu a sua vida com um brilho nos olhos, uma atitude corajosa, um sentido de humor perverso e um sorriso no rosto. Ela estava cheia de amor e gratidão", diz a família.

"O nosso amado anjo da terra, Ronnie, deixou pacificamente este mundo hoje depois de uma breve batalha contra o cancro. Ela estava com a família e nos braços do marido, Jonathan", anuncia uma mensagem publicada nas redes sociais da artista.

A cantora de temas como “Be My Baby” e “Walking in the Rain”, que inspirou várias gerações de artistas, foi vitimada por um cancro, aos 78 anos.

Ronnie Spector, vocalista e líder do grupo feminino norte-americano The Ronettes, morreu esta quarta-feira.

As Ronnetes ascenderam ao estrelato no verão de 1963, com o tema “Be My Baby”. Formado em Nova Iorque, o trio era composto por Ronnie Spector, nome artístico de Veronica Bennett, a irmã Estelle Bennett e a prima Nedra Talley.

As três amigas cantavam juntas desde a adolescência, sob o nome de The Darling Sisters. Em março de 1963, mudaram-se para a editora do produtor Phil Spector e tornaram-se num fenómeno.

Ronnie foi casada com Phil Spector, o criador da famosa "parede de som", entre 1968 e 1972.



As Ronnetes influenciaram o panorama musical da altura e futuras gerações de artistas. Colocaram nos tops temas como "Baby, I Love You", "(The Best Part of) Breakin' Up" ou "Walking in the Rain".

Mas “Be My Baby” foi o seu maior sucesso. A canção foi imortalizada no Grammy Hall of Fame, em 1999.