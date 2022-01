Será que ainda podemos ter uma vida simples? Novo livro convida à reflexão

Comunicar é ser simples nas palavras? A culpa não é da China! É possível perdoar as pessoas tóxicas? Estes são alguns dos títulos dos textos do novo livro de Marta Arrais, “Guia para uma vida simples”, disponível a partir de 11 de janeiro.

O livro, com prefácio do padre Nuno Amador, é um convite à simplificação do quotidiano, assegura a autora: "Vivemos muito assoberbados de estímulos visuais e de informação. Cada vez mais, é preciso espaço e tempo para olhar para dentro, um tempo de maior introspeção.”

A professora,de 35 anos,explica também que, desde que fez a primeira missão, em Moçambique, este foi sendo um tema cada vez mais recorrente na sua escrita.

Textos curtos sobre perdão, liberdade e redes sociais

O livro, composto por textos curtos, aborda temas como o perdão, a liberdade, as relações humanas, o cuidado dos outros, as redes sociais e a reflexão. Em todos, perpassa, de certo modo, a pandemia e os seus efeitos, assume a escritora.

“Inspiro-me no dia-a-dia, nas relações pessoais, profissionais, nas experiências que vou tendo, tanto nas de voluntariado, como nas mais simples do quotidiano”, afirma Marta Arrais, referindo que procura acentuar na escrita “o que de mais importante há”.



Mas, afinal, o que é o essencial? “É aquilo que fica quando tudo se desliga, quando tudo se apaga, quando não tens nada que te distraia”, sublinha a autora deste "Guia para uma vida simples". Por outro lado, acrescenta, "é quando estás a sós e percebes, de facto, o que é importante: o silêncio, a paz, a possibilidade de estares com as pessoas que amas e são importantes para ti. No fundo, é tentar contribuir para deixar este mundo um lugar um pouco melhor”.

“Guia para uma vida simples” é o terceiro livro de Marta Arrais, depois do lançamento de “Descalça as tuas feridas”, em 2016, e de “Com o Coração nas mãos”, em 2019, em co-autoria com Emanuel António Dias.